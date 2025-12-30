Ok al bilancio, Caruso e Mazzuca: il voto unanime conferma la solidità della maggioranza a Cosenza

palazzo dei bruzi

COSENZA “L’approvazione del Bilancio di previsione 2025–2027 segna un passaggio decisivo per il Comune di Cosenza e rilancia con determinazione l’azione amministrativa nell’ultimo miglio che ci separa dalla naturale scadenza del mandato. Si tratta di uno strumento fondamentale, costruito per rispondere in maniera concreta alle esigenze della città e per accompagnarne il percorso di crescita e di risanamento”. E’ quanto hanno affermato il sindaco Franz Caruso e il presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Mazzuca, a margine dei lavori del Consiglio Comunale che ha approvato l’importante documento finanziario dell’Ente. “Il voto unanime dell’intera maggioranza consiliare – hanno proseguito – è un ulteriore motivo di orgoglio e rappresenta un riconoscimento al lavoro serio e ai sacrifici portati avanti in questi quattro anni in cui si è assicurato un impegno costante che ha consentito di risanare progressivamente le casse comunali. Sono stati richiesti ed accordati anticipazioni di liquidità per 26 milioni di euro dal Ministero degli Interni finalizzati al pagamento del dissesto e si sta rispettando il Piano di rientro relativo al disavanzo per 44 milioni di euro, anche questo, ereditato. Nonostante ciò abbiamo investito su Cosenza, recuperando e attraendo finanziamenti che ci hanno fatto porre in essere un’attività capillare che sta cambiando volto alla città”.

“La solidità e la compattezza della maggioranza – hanno concluso Franz Caruso e Giuseppe Mazzuca -hanno garantito che, all’interno del Consiglio Comunale, prevalessero esclusivamente gli interessi della città, tenendo fuori logiche e esigenze estranee al bene comune. Grazie a questo lavoro, oggi Cosenza può guardare al proprio futuro con maggiore fiducia, consapevole di aver intrapreso un percorso di responsabilità, sviluppo e stabilità”.