Tragico incidente nel Catanzarese: auto esce di strada, un morto e un ferito grave

l’impatto fatale

CATANZARO Un giovane ha perso la vita stasera in un incidente stradale avvenuto sulla strada comunale Panetti–Mercuri–Rito, nel comune di Platania, nel Catanzarese.

A rimanere coinvolta è stata una sola autovettura, una Fiat Tipo, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo, uscendo dalla sede stradale e schiantandosi contro alcuni alberi.

Il conducente del veicolo è rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo ed è stato estratto dall’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale. Dopo il recupero, il conducente è stato affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118 e trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti e cure.

Il giovane passeggero, nonostante fosse stato soccorso e trasportato in ospedale dal personale sanitario, non ce l’ha fatta a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.





L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso inoltre alla messa in sicurezza del sito e del veicolo coinvolto. Sul posto le forze dell’ordine per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

