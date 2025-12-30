Tragico incidente nel Catanzarese: auto esce di strada, un morto e un ferito grave
Il sinistro nel comune di Platania. Il conducente è stato estratto dai Vigili del Fuoco e trasportato in ospedale. Il giovane passeggero ha perso la vita
CATANZARO Un giovane ha perso la vita stasera in un incidente stradale avvenuto sulla strada comunale Panetti–Mercuri–Rito, nel comune di Platania, nel Catanzarese.
A rimanere coinvolta è stata una sola autovettura, una Fiat Tipo, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo, uscendo dalla sede stradale e schiantandosi contro alcuni alberi.
Il conducente del veicolo è rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo ed è stato estratto dall’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale. Dopo il recupero, il conducente è stato affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118 e trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti e cure.
Il giovane passeggero, nonostante fosse stato soccorso e trasportato in ospedale dal personale sanitario, non ce l’ha fatta a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.
L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso inoltre alla messa in sicurezza del sito e del veicolo coinvolto. Sul posto le forze dell’ordine per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.
