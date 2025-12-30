Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:09
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’impatto fatale

Tragico incidente nel Catanzarese: auto esce di strada, un morto e un ferito grave

Il sinistro nel comune di Platania. Il conducente è stato estratto dai Vigili del Fuoco e trasportato in ospedale. Il giovane passeggero ha perso la vita

Pubblicato il: 30/12/2025 – 23:02
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Tragico incidente nel Catanzarese: auto esce di strada, un morto e un ferito grave

CATANZARO Un giovane ha perso la vita stasera in un incidente stradale avvenuto sulla strada comunale Panetti–Mercuri–Rito, nel comune di Platania, nel Catanzarese.
A rimanere coinvolta è stata una sola autovettura, una Fiat Tipo, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo, uscendo dalla sede stradale e schiantandosi contro alcuni alberi.
Il conducente del veicolo è rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo ed è stato estratto dall’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale. Dopo il recupero, il conducente è stato affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118 e trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti e cure.
Il giovane passeggero, nonostante fosse stato soccorso e trasportato in ospedale dal personale sanitario, non ce l’ha fatta a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto.


L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso inoltre alla messa in sicurezza del sito e del veicolo coinvolto. Sul posto le forze dell’ordine per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
In evidenza
Incidente
incidente mortale platania
incidente stradale platania
un morto a platania
Categorie collegate
Catanzaro e provincia
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x