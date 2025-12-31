Dimessa dal Pronto soccorso di Lamezia, muore poche ore dopo: scatta la verifica dell’Asp

L’episodio

Con riferimento al decesso della signora L.B., l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro «comunica di aver avviato una procedura di verifica interna urgente finalizzata a ricostruire puntualmente gli eventi che hanno preceduto la morte della paziente. Secondo una prima ricostruzione, la donna si era presentata al Pronto soccorso dell’Ospedale di Lamezia Terme nella mattinata del 29 dicembre, lamentando dolore toracico. La paziente è stata sottoposta al protocollo diagnostico previsto per la sintomatologia riferita ed è rimasta in osservazione fino al completamento degli accertamenti, comprensivi di esami ematochimici specifici». Secondo quanto scrive l’Asp «gli esami, risultati negativi al primo prelievo, sono stati ripetuti a distanza di tempo, confermando l’esito negativo anche al secondo controllo. L’elettrocardiogramma non ha evidenziato anomalie e il quadro clinico risultava in regressione; tali elementi hanno indotto i sanitari a disporre la dimissione della paziente nel pomeriggio, con l’indicazione di tornare immediatamente in Pronto soccorso in caso di nuova sintomatologia dolorosa».

«Il secondo accesso al Pronto soccorso è avvenuto nella tarda serata dello stesso giorno, in condizioni di grave compromissione dei parametri vitali, tali da rendere vano ogni tentativo di rianimazione. I sanitari del nosocomio lametino hanno quindi richiesto il riscontro diagnostico e la salma è stata posta a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Nella mattinata di ieri è stata inoltre consegnata tutta la documentazione clinica». Si è trattato di una tragedia e l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro «esprime il più profondo cordoglio e la propria vicinanza ai familiari della paziente».

