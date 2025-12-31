Il 2025 l’anno più caldo mai registrato in diverse regioni del mondo

record assoluti

Asia centrale, Sahel, Europa settentrionale: il 2025 sarà l’anno più caldo mai registrato in diverse regioni del mondo. A livello globale, quello che sta per concludersi dovrebbe essere il terzo anno più caldo mai registrato dopo il 2024 e il 2023, secondo i dati provvisori che saranno confermati da Copernicus nel suo bilancio annuale all’inizio di gennaio. Ma questa media, che include terra e oceani, nasconde record assoluti in alcune regioni. Poiché molte nazioni meno dotate dei paesi ricchi non pubblicano dati climatici dettagliati, l’AFP completa il quadro globale analizzando in modo indipendente i miliardi di dati di Copernicus provenienti da modelli climatici, misurazioni effettuate da una ventina di satelliti gestiti da vari paesi e stazioni meteorologiche a terra, in mare o in volo. Questi dati coprono tutto il mondo, ora per ora, dal 1970. Ecco cosa rivela questa analisi dettagliata per l’anno 2025, durante il quale sono stati battuti 120 record di temperatura mensili in più di 70 paesi.

RECORD POLVERIZZATI IN ASIA CENTRALE. Tutti i paesi dell’Asia centrale sono vicini a battere o eguagliare il loro record di temperatura su un anno, con il Tagikistan in testa. Questo paese montuoso e isolato, dove solo il 41% della popolazione ha accesso all’acqua potabile sicura, ha subito quest’anno le temperature più anomale al mondo, oltre 3 °C al di sopra delle medie stagionali (anni 1981-2010). Da maggio, il Tagikistan ha battuto ogni mese il suo record di temperatura mensile, ad eccezione di novembre. Altri paesi vicini hanno registrato temperature di due o tre gradi superiori alla media stagionale, come il Kazakistan, l’Iran o l’Uzbekistan.

FINO A 1,5°C IN PIU’ NEL SAHEL. I record di temperatura riguardano anche diversi paesi del Sahel e dell’Africa occidentale: Mali, Niger, Nigeria, Burkina Faso e Ciad, dove le temperature del 2025 sono state superiori di 0,7-1,5 °C alla media stagionale a seconda del paese, con scostamenti rari a queste latitudini. Il 2025 è stato quindi l’anno più caldo mai registrato in Nigeria e uno dei quattro più caldi negli altri paesi. Dal 2015, gli episodi di caldo estremo “sono diventati quasi dieci volte più probabili”, avvertono nel loro rapporto annuale pubblicato lunedì gli scienziati della rete World Weather Attribution (WWA), che valutano il ruolo dei cambiamenti climatici indotti dalle attività umane negli eventi climatici estremi. I paesi del Sahel sono tra i più vulnerabili a questo aumento delle temperature, mentre molti di essi devono già affrontare conflitti armati, insicurezza alimentare e forte povertà.

ESTATE TORRIDA IN EUROPA. Una decina di paesi europei sono vicini a battere o sfiorare nel 2025 il loro record di temperatura annuale, in particolare a causa di un’estate fuori dal comune. È il caso della Svizzera e di diversi paesi dei Balcani, dove le temperature estive hanno superato di due o addirittura tre gradi la media stagionale. Anche la Spagna, il Portogallo e il Regno Unito hanno registrato l’estate peggiore nella storia delle loro rilevazioni. Nei primi due paesi, il caldo ha favorito incendi di proporzioni gigantesche, mentre il terzo ha subito una carenza idrica causata dalla primavera più secca da oltre un secolo. Relativamente risparmiata dall’ondata di caldo che ha colpito l’Europa alla fine di giugno, l’Europa settentrionale ha invece vissuto un autunno insolitamente caldo. Per Norvegia, Svezia, Finlandia e Islanda, il 2025 dovrebbe essere uno dei due anni più caldi di tutti i dati disponibili.

