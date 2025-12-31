Operazione contro i botti illegali a Lamezia: il plauso dell’Usic ai carabinieri e agli artificieri

l’apprezzamento

LAMEZIA TERME L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (USIC) – Segreteria Regionale Calabria esprime il proprio plauso ai Carabinieri della Stazione di Lamezia Terme Sambiase e al Nucleo Artificieri del Comando Provinciale di Catanzaro per l’importante operazione di servizio che ha consentito il sequestro di circa 20 chilogrammi di materiale esplodente detenuto illegalmente. L’attività, condotta nell’ambito dei controlli intensificati per le festività di fine anno, si inserisce in una più ampia azione di prevenzione e repressione della detenzione e commercializzazione illegale di materiale pirotecnico, fenomeno che ogni anno provoca gravi incidenti, spesso con conseguenze irreversibili. Il sequestro di fuochi d’artificio appartenenti alle categorie F2 e F4, nonché di ordigni artigianali privi di etichettatura e ad elevata pericolosità, testimonia l’elevato livello di professionalità, competenza tecnica e senso di responsabilità dei militari impegnati nell’operazione. Secondo l’USIC Calabria, interventi di questo genere rappresentano un fondamentale presidio di sicurezza per la collettività, contribuendo in maniera concreta a garantire festività più serene e a tutelare l’incolumità dei cittadini, in particolare dei minori. L’USIC rinnova il proprio apprezzamento ai Carabinieri della Stazione di Sambiase, che ancora una volta hanno dimostrato attenzione al territorio, spirito di servizio e dedizione, operando con efficacia nonostante le note criticità legate alla carenza di organico e di risorse. La sicurezza dei cittadini passa anche attraverso la prevenzione quotidiana e il lavoro silenzioso dei Carabinieri, che l’USIC continuerà a sostenere e valorizzare in ogni sede istituzionale.

