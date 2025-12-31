Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:40
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la tragedia

Perde il controllo dell’auto, muore un 35enne nel Cosentino

Il sinistro a Luzzi. La vittima, Pietro D’Ambrosio, stava rientrando a casa dal lavoro

Pubblicato il: 31/12/2025 – 13:43
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Perde il controllo dell’auto, muore un 35enne nel Cosentino

COSENZA Ancora sangue sulle strade del Cosentino. Un giovane di 35 anni è deceduto questa mattina a causa di un incidente stradale avvenuto a Luzzi, in provincia di Cosenza. Secondo quanto è stato ricostruito, la vittima, Pietro D’Ambrosio, stava rientrando a casa dal lavoro quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo dell’auto.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Cosenza
In evidenza
incidente stradale
luzzi
Categorie collegate
Cosenza
Cosenza e provincia
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x