Perde il controllo dell’auto, muore un 35enne nel Cosentino

la tragedia

COSENZA Ancora sangue sulle strade del Cosentino. Un giovane di 35 anni è deceduto questa mattina a causa di un incidente stradale avvenuto a Luzzi, in provincia di Cosenza. Secondo quanto è stato ricostruito, la vittima, Pietro D’Ambrosio, stava rientrando a casa dal lavoro quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo dell’auto.

