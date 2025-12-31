Si legge in: 1 minuto
la tragedia
Perde il controllo dell’auto, muore un 35enne nel Cosentino
Il sinistro a Luzzi. La vittima, Pietro D’Ambrosio, stava rientrando a casa dal lavoro
Pubblicato il: 31/12/2025 – 13:43
COSENZA Ancora sangue sulle strade del Cosentino. Un giovane di 35 anni è deceduto questa mattina a causa di un incidente stradale avvenuto a Luzzi, in provincia di Cosenza. Secondo quanto è stato ricostruito, la vittima, Pietro D’Ambrosio, stava rientrando a casa dal lavoro quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo dell’auto.
