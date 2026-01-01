Cosenza, Franz Caruso consuma lo strappo con il Pd cittadino (ma la sua maggioranza è salda)

L’ANALISI

COSENZA Alla fine ha prevalso il senso di appartenenza alla maggioranza e non le indicazioni che venivano dal partito. C’è una frase illuminante che Francesco Alimena ha pronunciato durante la seduta del Consiglio del 30 dicembre in cui è stato approvato il bilancio di previsione: «Dal 2008 ho la tessera del Partito democratico ma sono il primo e il migliore dei sostenitori di questa amministrazione» ha affermato il capogruppo dem a Palazzo dei Bruzi. Come dire che lo spirito di servizio ha avuto la meglio e non era il caso di sacrificare i risultati raggiunti – in primis il rilancio del centro storico con i cantieri Cis e Agenda Urbana – sull’altare delle beghe interne al Pd cittadino.

Da parte sua il sindaco Franz Caruso, una volta incassato il risultato non da poco di una maggioranza ritrovatasi unita e coesa, ha tuonato contro quelle stesse forze che lo hanno portato sullo scranno più alto del Municipio e che hanno spadroneggiato in 4 anni e tre mesi (concorsi compresi). Ma, recriminazioni e dietrologie a parre, il passaggio politico c’è tutto: parlando del Pd, Caruso ha ringraziato il nazionale, il regionale, il provinciale… ma non il cittadino. Ha così consumato lo strappo che dovrà essere semmai ricucito se vorrà affrontare sotto le insegne del campo largo la doppia sfida dei prossimi mesi: le Provinciali e la ricandidatura alle Amministrative.

Com’è cambiata la geografia del Consiglio

Ci arriverà con l’aula “pacificata”, almeno per ora, dopo che la spallata architettata a Casali – la casa di Nicola Adamo ed Enza Bruno Bossio è stata ironicamente evocata da Giuseppe d’Ippolito (FdI) – non ha avuto seguito: i consiglieri “adamiani” Alimena, Costanzo, D’Antonio (assenti il 19 dicembre) e Fuorivia si sono ri-allineati all’amministrazione.

Dai banchi della maggioranza non ha stupito l’intervento “governativo” di Giuseppe Ciacco – il padre Antonio è nel correntone Adamo – che bypassa così la posizione delicata che lo vede da un lato dipendente dello studio legale di Franz Caruso e dall’altro, appunto, legato a quello stesso circolo cittadino dem da cui il sindaco ha preso le distanze; una posizione scomoda un po’ come quella dell’assessore Pina Incarnato, in maggioranza anche dopo la rottura del padre Luigi con il sindaco dopo le regionali di inizio ottobre.

Due figure che si inseriscono in un centrosinistra “blindato” dove al gruppo del sindaco si aggiungono altri fedelissimi come i consiglieri Assunta Mascaro (Pd) – eletta in ticket con il presidente del Consiglio Giuseppe Mazzuca – e Mimmo Frammartino (gruppo misto) che sostiene convintamente il sindaco, a differenza di Roberto Sacco, pure eletto nella lista civica di Franz Caruso. Politicamente rilevante anche la posizione dei consiglieri Gigliotti e Puzzo («dopo il miracolo di San Gennaro, il miracolo di Franz Caruso» ha detto Gigliotti nel suo mini-intervento dell’altro ieri) ex decicchiani collocati in orbita Adamo ma secondo molti già in avvicinamento nelle fila del consigliere regionale azzurro Pierluigi Caputo. Rimanendo dalle parti dell’assessore comunale e neoconsigliere regionale Francesco De Cicco, viene da qualcuno ventilata l’ipotesi di una sua ricandidatura a sindaco come espressione dell’asse Adamo-Incarnato. Un toto-nomi che forse è troppo prematuro, ci sono prima le Provinciali. (euf)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato