Ultimo aggiornamento alle 15:39
I Negramaro incantano Corigliano-Rossano: festa e musica per salutare il nuovo anno – FOTO

Capodanno speciale con la band salentina, tra le più amate della musica italiana, che si è esibita con le sue canzoni più famose

Pubblicato il: 01/01/2026 – 12:34
CORIGLIANO ROSSANO Grande successo per il concerto dei Negramaro a Corigliano Rossano che inaugura con il “botto” il nuovo anno. La band di Giuliano Sangiorgi ha incantato la città con le sue hit più famose e scandendo il countdown fino alla mezzanotte, salutando il 2025 e dando il benvenuto al 2026 tra musica, emozioni e divertimenti. Migliaia le persone arrivare in Piazza Giovanni Paolo II per assistere allo spettacolo dei Negramaro, rendendolo uno degli eventi più partecipati della regione.

