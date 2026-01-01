I Negramaro incantano Corigliano-Rossano: festa e musica per salutare il nuovo anno – FOTO

grande successo

CORIGLIANO ROSSANO Grande successo per il concerto dei Negramaro a Corigliano Rossano che inaugura con il “botto” il nuovo anno. La band di Giuliano Sangiorgi ha incantato la città con le sue hit più famose e scandendo il countdown fino alla mezzanotte, salutando il 2025 e dando il benvenuto al 2026 tra musica, emozioni e divertimenti. Migliaia le persone arrivare in Piazza Giovanni Paolo II per assistere allo spettacolo dei Negramaro, rendendolo uno degli eventi più partecipati della regione.

