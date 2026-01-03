Il Catanzaro pensa al Frosinone ma guarda anche al mercato: pochi innesti e valutazioni sulle uscite

Le strategie giallorosse

CATANZARO Il Catanzaro guarda avanti, diviso tra il campo e il mercato. In attesa della ripresa del campionato, fissata per sabato 10 gennaio alle ore 15 con il big match contro la capolista Frosinone, in casa giallorossa iniziano infatti le prime riflessioni sulla sessione invernale di calciomercato, scattata ufficialmente ieri.

Per il direttore sportivo Ciro Polito non si preannuncia una rivoluzione: gli interventi in entrata dovrebbero essere pochi e mirati. Come già accaduto nelle precedenti finestre di mercato, una delle priorità resta l’arrivo di un esterno mancino. Le prime mosse concrete, però, potrebbero arrivare solo dopo l’impegno contro il Frosinone.

Non si escludono nemmeno alcune operazioni in uscita. Tra i giocatori attenzionati da altri club di Serie B c’è Pandolfi, mentre resta da valutare anche la posizione di Oudin. Sul fronte dei giovani, intanto, si avvicina un trasferimento in prestito: l’attaccante esterno Andrea Oliviero, classe 2006, di proprietà del Catanzaro e protagonista con la Primavera (sei presenze e un gol in stagione), è vicino al Messina. (redazione@corrierecal.it)

Foto Us Catanzaro

