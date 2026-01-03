Skip to main content

Maduro arriva a New York in manette e scortato

Insieme a lui la moglie. A scortarli decine di agenti dell’Fbi e della Dea

03/01/2026 – 23:51
NEW YORK Nicolás Maduro e sua moglie, Cilia Flores, sono sbarcati dall’aereo Usa atterrato alla Stewart Air National Guard Base a New York toccando per la prima volta il suo americano. Entrambi apparivano ammanettani e con i ceppi ai piedi. A scortarli decine di agenti dell’Fbi e della Dea.

DONALD TRUMP
maduro
NEW YORK
nicolas maduro
Nazionale
