Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
l’arrivo a new york
Maduro arriva a New York in manette e scortato
Insieme a lui la moglie. A scortarli decine di agenti dell’Fbi e della Dea
Pubblicato il: 03/01/2026 – 23:51
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
NEW YORK Nicolás Maduro e sua moglie, Cilia Flores, sono sbarcati dall’aereo Usa atterrato alla Stewart Air National Guard Base a New York toccando per la prima volta il suo americano. Entrambi apparivano ammanettani e con i ceppi ai piedi. A scortarli decine di agenti dell’Fbi e della Dea.
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali