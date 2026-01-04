Catanzaro, eleganza e passione nel Concerto di Capodanno con l’Orchestra Filarmonica della Calabria

magiche atmosfere

CATANZARO La fusione tra la grande tradizione musicale viennese e la grande tradizione musicale italiana, le arie e i valzer più famosi per celebrare il 2026. Il nuovo anno del Teatro Politeama di Catanzaro si è aperto con una serata speciale e con il sold out per il Concerto di Capodanno: sul palcoscenico l’Orchestra Filarmonica della Calabria, diretta come sempre in modo impareggiabile dal maestro Filippo Arlia, per un appuntamento che si è snodato tra emozione, tradizione e bellezza. Eleganza, energia, passione e magiche atmosfere nell’esibizione dell’Orchestra Filarmonica della Calabria, che nella prima parte ha eseguito una carrellata di valzer e polke di Strauss, per far rivivere l’atmosfera brillante e festosa dei classici viennesi, mentre nella seconda parte ha proposto alcune delle più famose arie del repertorio lirico tra Rossini, Puccini, Leoncavallo, Verdi con le voci magnetiche del soprano Laura Fortino e del tenore Leonardo Caimi. Fortino ha vinto il Primo Premio assoluto e diversi premi speciali del concorso internazionale San Francesco di Paola. Fortino è stata, inoltre, tra i vincitori della trentesima edizione internazionale del concorso Riccardo Zandonai, guadagnandosi il premio speciale Cia Opera San Paulo che la renderà protagonista di un prestigioso concerto nel teatro della capitale del Brasile. Caimi si è affermato come uno dei tenori più acclamati della sua generazione, cantando in prestigiose sale e festival come la Rbo di Londra, il Teatro alla Scala, il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Real di Madrid, l’Israeli Opera di Tel Aviv. Insieme all’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal Maestro Arlia hanno dunque offerto uno spettacolo di assoluto livello, che conferma poi la ormai stabile e proficua sinergia tra Politeama e Conservatorio Tchaikovsky.

Il messaggio di Santacroce

Soddisfatto il management della Fondazione Politeama, con la sovrintendete Antonietta Santacroce che si è detta “felice della partecipazione del pubblico” e quindi ha rivolto un messaggio di buon anno a tutti i catanzaresi con l’auspicio che “sia sempre più apprezzato quello che di buono la nostra città riesce ad offrire, specialmente in campo culturale. Il Concerto di Capodanno non è solo l’inizio, quindi stringiamoci tutti intorno alla cultura e cerchiamo di remare tutti nella stessa direzione, uniti”. A sua volta, il direttore del Politeama, Settimio Pisano, ha rimarcato il successo dell’iniziativa della “Nave Teatro”, le visite guidate drammatizzate, un’esperienza immersiva pensata per offrire a spettatori e turisti un viaggio inedito nel cuore del teatro: l’iniziativa, che vuole raccontare il Politeama non solo come luogo di spettacolo, ma come spazio vivo da attraversare e conoscere dall’interno, sarà infatti replicata nei prossimi giorni. Al Concerto di Capodanno hanno assistito, tra gli altri, la dirigente della Regione Maria Antonella Cauteruccio e il presidente della Calabria Film Commission Anton Giulio Grande. (c. a.)

