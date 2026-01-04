Crotone, il “Pitagora d’Argento” celebra il dialogo tra sapere, arte e pensiero classico

il riconoscimento

CROTONE Il 12 gennaio 2026 il Consorzio Jobel, in collaborazione con l’Università della Calabria e l’UMI Unione Matematica Italiana, promuove il Premio Pitagora, un riconoscimento che intende valorizzare il contributo della conoscenza, della ricerca e della cultura come strumenti di crescita civile e sociale. Cuore simbolico del premio è il “Pitagora d’Argento”, una prestigiosa scultura realizzata dai maestri orafi Michele e Antonio Affidato, eccellenze riconosciute dell’arte orafa italiana. L’opera trae ispirazione dal celebre dipinto “La Scuola di Atene” di Raffaello Sanzio, capolavoro assoluto del Rinascimento e sintesi visiva del pensiero filosofico occidentale. La scultura rappresenta un omaggio alla filosofia e al pensiero classico, in cui l’arte orafa si fa linguaggio di conoscenza. Attraverso una raffinata traduzione in forma scultorea, l’opera restituisce l’eredità universale di Pitagora, simbolo di armonia, misura e sapere, valori che continuano a ispirare il dialogo tra scienza, arte e formazione. Con il Premio Pitagora, il Consorzio Jobel, l’Università della Calabria e i Maestri Orafi Michele e Antonio Affidato rinnovano il loro impegno nella promozione della cultura come bene comune, sottolineando il ruolo centrale del sapere umanistico e scientifico nello sviluppo dei territori e delle nuove generazioni.