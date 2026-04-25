Gizzeria, strada spianata per Argento. Il Pd resta ai box e il centrosinistra naufraga

Amministrative 2026

GIZZERIA Resterà deluso chi si aspettava una sorpresa dell’ultima ora, o magari dell’ultimo secondo. Perché a Gizzeria, alla fine, tutto è andato come previsto. Nel piccolo centro della provincia di Catanzaro l’elezione del prossimo sindaco ha tutti i connotati tranne quelli di una vera sfida elettorale. La corsa per la riconferma dell’attuale primo cittadino, Francesco Argento – nel 2020 vittorioso con il 74,34% – passa attraverso la propria lista e una lista civetta, guidata da Salvatore Francesco Vescio. La strada, dunque, appare spianata e priva di ostacoli. Quelli che avrebbe dovuto – almeno sulla carta – piazzare la coalizione di centrosinistra a guida Pd. E non si può neanche dire che il progetto di opposizione alla maggioranza uscente sia naufragato, perché, di fatto, non è mai davvero nato.

Naufraga il centrosinistra (e il PD)

Negli ultimi giorni Giovambattista Paola, nell’area del Pd, avrebbe provato a imbastire una lista, valutando anche una possibile discesa in campo come candidato sindaco. Ma evidentemente qualcosa – molto più di qualcosa – non ha funzionato: nomi bocciati, veti incrociati, disponibilità mancate e poca voglia di misurarsi davvero con una competizione considerata in salita fin dall’inizio. Quella del Pd – e più in generale del fronte di centrosinistra, ammesso che un fronte sia mai esistito – è una partita chiusa prima ancora di cominciare. Un progetto politico naufragato miseramente, nonostante ci fossero i tempi, gli spazi e anche qualche nome, magari giovane, da schierare. La sensazione è che nel centrosinistra gizzerota qualcosa si sia rotto. Stavolta forse definitivamente. La lista “Gizzeria siamo noi”, collegata alla candidatura di Salvatore Francesco Vescio, è composta da: Raffaele Bronzo, Marco Casagrande, Giuseppe Chirillo, Saverio Mendicino, Sergio Pascale, Alessandro Scozzafava, Laura Zaccone, Giovanni Villella e Valeria Barbieri.

Argento verso la riconferma

Regna invece ottimismo nel campo opposto. La lista a sostegno della ricandidatura di Francesco Argento conta dodici nomi, ma il dato politico più interessante riguarda alcune assenze pesanti. Rispetto all’ultima tornata elettorale manca la candidatura di Concetta Chirillo, ex assessore rimossa nel corso della legislatura. Fuori anche l’ex consigliere Vittorio Carpino, così come Alberto Roppa, ancora presidente del Consiglio comunale. Scendono invece in campo Antonio Arcieri, Bruno Falvo, Pino Falvo, Gennaro Chirillo, Davide Mastroianni, Serafino Mastroianni, Arbi Mohamed, Andrea Mendicino, Saverio Francesco Maida, Pasqualina Corica, Giovanni Masi e Fabio Raso.

Una partita, almeno sulla carta, già indirizzata. Ma il vero dato politico è un altro: mentre la maggioranza uscente si ricompatta attorno al sindaco, il centrosinistra resta fuori dai giochi, consegnando alla tornata elettorale di Gizzeria il profilo di una competizione senza vera alternativa. (g.curcio@corrierecal.it)

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