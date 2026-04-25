Il Catanzaro cala il poker, Spezia battuto 4-2 al Ceravolo

serie b

CATANZARO In un incontro valido per la 36esima giornata di Serie B, il Catanzaro ha travolto al ‘Ceravolo’ lo Spezia per 4-2. Reti tra i padroni di casa di Pelliccione e Fellipe Jack, doppietta di Pittarello; tra gli ospiti gol di Valoti e Lapadula su rigore. In classifica i calabresi consolidano la quinta posizione con 59 punti, mentre i liguri restano ultimi a quota 33.

Il tabellino

CATANZARO Pigliacelli 6.5; Cassandro 6.5, Antonini 6, Fellipe Jack 7 (33′ st Frosinini sv); Favasuli 7, Petriccione 7 (26′ st Rispoli 6), Pontisso 6.5 (33′ st Pompetti sv), Di Francesco 6.5 (44′ st Gonçalo Esteves sv); Alesi 6.5, Liberali 6.5 (33′ st Nuamah sv); Pittarello 7.5. In panchina: Marietta, Madia, Verrengia, Bashi, Buglio, Oudin, Koffi. Allenatore: Aquilani 7.

SPEZIA (3-5-2): Mascardi 5.5; Mateju 5, Hristov 4.5, Aurelio 5; Sernicola 5 (42′ st Vignali sv), Valoti 6.5, Nagy 5.5 (23′ st Romano 6), Comotto 5 (42′ st Bellemo sv), Beruatto 5 (33′ st Adamo sv); Lapadula 6.5, Di Serio 5.5 (23′ st Skjellerup 6). In panchina: Loria, Guidi, Ruggero, Bonfanti, Bertoncini, Lorenzelli, Bandinelli. Allenatore: D’Angelo 5.

ARBITRO: Piccinini di Molfetta 6. RETI: 24′ pt Petriccione, 44′ pt Valoti; 18′ st Fellipe Jack, 33′ e 37′ st Pittarello, 48′ st Lapadula (rig.). NOTE: cielo poco nuvoloso, circa 19 gradi. Terreno in erba naturale, spettatori: 5547. Ammoniti: Di Serio, Petriccione, Hristov, Valoti, Angoli: 9-2 per il Catanzaro. Recupero: 4′; 5′.

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