Molti uscenti, tante vecchie conoscenze e poche donne. Ecco le sfide elettorali nel Catanzarese – NOMI

Amministrative 2026

CATANZARO Nel Catanzarese sono 17 i Comuni chiamati al voto il 24 e 25 maggio per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale: si tratta nel dettaglio di Amaroni; Andali; Belcastro; Carlopoli; Cerva; Davoli; Girifalco; Gizzeria; Martirano Lombardo; Montauro; Montepaone; Palermiti; San Vito sullo Ionio; Sant’Andrea Apostolo dello Ionio; Satriano; Serrastretta; Taverna. Nessuno di questi Comuni supera i 15mila abitanti, pertanto finirà tutto al primo turno. Molti uscenti pronti a ritentarci, diversi volti nuovi, qualche “ritorno di fiamma”, “disparità” di genere perché c’è il rischio di avere pochissime donne candidate sindaco, il trionfo del civismo che giustifica anche diverse coalizioni politicamente molto trasversali, con pezzi di centrodestra alleati a pezzi di centrosinistra: questa a grandi lnee la “fotografia” del voto alla scadenza del termine per presentare liste e candidati.

Le sfide

Tra i Comuni più grossi in cui si voterà tra poco più di un mese spicca sicuramente Girifalco: qui la sfida sarà tra l’uscente Pietrantonio Cristofaro (area centrodestra) e Mario Deonofrio (Pd-centrosinistra), in passato già primo cittadino girifalcese. A Gizzeria ricandidatura per il sindaco uscente Francesco Argento, a sfidarlo Salvatore Francesco Vescio. Diversi i centri del Soveratese interessati dalle Amministrative. A Davoli duello tra l’uscente Giuseppe Papaleo (area centrosinistra) e Vittorio Procopio; a Montepaone il duello tra l’uscente Mario Migliarese e Massimo Rattà, già sindaco in passato; a Satriano sfida a tre tra l’uscente Massimiliano Chiaravalloti, Michele Drosi, già sindaco in passato e già presidente del Pd provinciale, sostenuto anche dalla Lega, e Giuseppino Basile. A Sant’Andrea Jonio ritenta la sfida l’uscente Nicola Ramogida (centrosinistra): a sfidarlo Maurizio Lijoi, già sindaco in passato. Tre i candidati sindaco a Montauro: l’uscente Giancarlo Cerullo, Pantaleone Procopio e Giuseppe Schipani. Ad Amaroni corre per la carica di sindaco l’uscente Luigi Ruggiero (area centrosinistra), mentre a Palermiti in lizza ci saranno il vicesindaco uscente Antonio Truglia (area centrodestra) e l’uscente capogruppo di opposizione Roberto Giorla (centrosinistra). A Taverna invece a contendersi la carica di sindaco, in una competizione tra ex alleati, l’uscente Sebastiano Tarantino (area centrosinistra) e il suo ex assessore Wladimir Vavalà. Due i candidati sindaco a Martirano Lombardo: Franco Pucci e Pasquale Scalese. A Belcastro si ricandida il sindaco uscente Antonio Torchia (area centrodestra). Un solo candidato anche a Carlopoli, con l’uscente Emanuela Talarico, e ad Andali dove in campo c’è Pietro Antonio Peta. Da seguire poi le elezioni al Comune di Cerva, dove si torna a votare alla fine del commissariamento scaturito dallo scioglimento per infiltrazioni mafiose in seguito all’inchiesta “Karpanthos” della Dda di Catanzaro: anche qui un solo candidato sindaco, Sara Colistra (area Forza Italia). (a. c.)

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