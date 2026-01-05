Occasione Cosenza: sfida al Monopoli per accorciare sulle big – PROBABILI FORMAZIONI

oggi si gioca

COSENZA Al San Vito-Marulla, questa sera alle 20.30, il Cosenza si gioca una fetta importante del proprio inverno. DI fronte ci sarà il Monopoli in una di quelle serate in cui il campionato lancia segnali e chiede di essere ascoltato. I risultati di ieri hanno aperto uno spiraglio che i Lupi non possono permettersi di ignorare: il mezzo passo falso del Catania a Foggia e il ko della Salernitana a Siracusa hanno rallentato la corsa davanti. Un successo avvicinerebbe ulteriormente il Cosenza alle zone nobili, in attesa di capire cosa accadrà sempre stasera tra l’altra capolista Benevento e il Crotone.

Il tecnico rossoblù Antonio Buscè arriva all’appuntamento con qualche certezza in più e le stesse, note, difficoltà strutturali. Il mercato ha iniziato a muoversi: l’ufficialità di Ciotti in difesa rappresenta una risposta immediata all’infortunio di Cimino, mentre Emmausso è chiamato a colmare il vuoto lasciato da Mazzocchi. Cannavò dovrebbe essere ancora titolare sulla corsia destra, ma l’inserimento di Ciotti è solo questione di tempo. Buscè, però, non si nasconde. Ha parlato apertamente di altre operazioni in arrivo, perché le lacune di rosa – troppe ed evidenti – hanno accompagnato il Cosenza per tutto il girone d’andata. In questo senso, il rinnovo dei contratti di Florenzi, Ricciardi, Mazzocchi, Kouan e Vettorel è stato un passaggio chiave: una base solida – ha spiegato l’allenatore – necessaria per affrontare il mercato con lucidità e non con l’acqua alla gola.

Sul campo, le scelte non sembrano ancora definite. Al momento non sono stati ancora diramati i convocati. Beretta, favorito su Achour, dovrebbe guidare l’attacco dal primo minuto, riferimento centrale di una manovra che passerà, come sempre, dalla qualità e dai tempi di Florenzi e Ricciardi alle sue spalle. In difesa Caporale dovrebbe restare fermo perché influenzato. C’è il dubbio Dametto, se non dovesse farcela in campo spazio al Primavera Rocco. Giocherà sicuramente Dalle Mura. Intorno, però, il contorno resta amaro.

Anche in questo inizio di 2026, sugli spalti si prevede il deserto o quasi. La protesta della tifoseria continua, le curve resteranno chiuse come deciso da tempo dal club, e la sensazione di vuoto rischia di farsi sentire ancora una volta. A rendere il clima più freddo c’è anche la novità sul fronte biglietti: la Tribuna A torna a 16 euro, dopo i 10 “popolari” della gara con la Cavese. (f.v.)

Le probabili formazioni

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cannavò, Dalle Mura, Dametto, Ferrara; Kouan, Langella, Garritano; Ricciardi, Florenzi; Beretta. All.: Buscè.

MONOPOLI (3-5-2): Piana; Viteritti, Angileri, Miceli; Valenti, Greco, Battocchio, Calcagni, Imputato; Longo, Tirelli. All.: Colombo.

Foto Cosenza calcio

