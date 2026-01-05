Vettura divorata dalle fiamme a Rossano: si indaga su un possibile dolo
L’auto, di proprietà di un cittadino tunisino, era parcheggiata in una via periferica. Nessun elemento certo sull’origine del rogo
CORIGLIANO ROSSANO Un’auto Opel Zafira di proprietà di un uomo di nazionalità tunisina è stata completamente distrutta da un incendio la cui natura è al vaglio dei carabinieri. L’allarme è scattato intorno all’una della notte scorsa quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto. L’auto era parcheggiata in una via periferica del Comune di Corigliano-Rossano nell’area urbana di Rossano. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona, mentre i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano hanno avviato le indagini per stabilire la natura dell’incendio. Al momento dell’intervento non è stato trovato alcun elemento per accertare la causa, ma non è esclusa l’origine dolosa.
