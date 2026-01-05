Skip to main content

05/01/2026
Vettura divorata dalle fiamme a Rossano: si indaga su un possibile dolo

L’auto, di proprietà di un cittadino tunisino, era parcheggiata in una via periferica. Nessun elemento certo sull’origine del rogo

Pubblicato il: 05/01/2026 – 11:57
Ascolta la versione audio dell'articolo
CORIGLIANO ROSSANO Un’auto Opel Zafira di proprietà di un uomo di nazionalità tunisina è stata completamente distrutta da un incendio la cui natura è al vaglio dei carabinieri. L’allarme è scattato intorno all’una della notte scorsa quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto. L’auto era parcheggiata in una via periferica del Comune di Corigliano-Rossano nell’area urbana di Rossano. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona, mentre i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano hanno avviato le indagini per stabilire la natura dell’incendio. Al momento dell’intervento non è stato trovato alcun elemento per accertare la causa, ma non è esclusa l’origine dolosa.

