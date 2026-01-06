I proprietari del bar di Crans-Montana: «Siamo devastati»

la strage

«Non cercheremo in alcun modo di sottrarci alle nostre responsabilità». Così, in una nota diffusa dalla testata Rts, i coniugi Moretti, gestori del Constellation, il bar di Crans-Montana teatro dell’incendio di Capodanno. «Siamo devastati e sopraffatti dal dolore, i nostri pensieri sono costantemente rivolti alle vittime, ai loro cari che subiscono un lutto così brutale e prematuro, e a tutti coloro che stanno lottando per la propria vita», hanno scritto. Aggiungono di avere «piena fiducia negli inquirenti affinché facciano luce sulla vicenda e rispondano a tutte le domande» e ribadiscono la loro «piena collaborazione».

