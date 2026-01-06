Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:16
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

il commento

«L’agenda di Zaia è simile a quella di Occhiuto»

Per il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè «molti punti in comune» in ottica liberale

Pubblicato il: 06/01/2026 – 18:41
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
«L’agenda di Zaia è simile a quella di Occhiuto»

«L’agenda di Zaia è simile a quella di Occhiuto». A dirlo è Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, in un’intervista rilasciata al Foglio nel commentare le idee liberali espresse dall’ex governatore del Veneto Luca Zaia, «una persona con cui si può ragionare e pensare a quello che può essere questo paese nei prossimi 20 anni». Mulè condivide alcuni principi di Zaia su sanità, sociale, autonomia e sicurezza, ma soprattutto «il suo approccio non dogmatico ma incentrato al confronto». Idee liberali che ricordano al vicepresidente della Camera quelle di Roberto Occhiuto: «Il manifesto dell’ex governatore ha molti punti di contatto con l’agenda liberale del governatore della Calabria. Sono persone di buona volontà e di sani principi che si ritrovano a convergere su una prospettiva di sviluppo che mette al bando gli slogan e si fonda invece sulla capacità di fare e di realizzare». Punti in comune anche per i diritti civili, ormai una «precondizione per leggere il presente. La società muta e la politica deve mutare al pari di quello che fa la società. I diritti non sono temi della sinistra, che a questo centrodestra non ha nulla da insegnare a riguardo». La destra che vince – spiega – è quella liberale e che governa bene, come Zaia e Occhiuto: «una classe dirigente che si fonda sui suoi successi amministrativi, e che ha ben governato proprio grazia all’apertura su una vasta serie di temi. Il centrodestra 2.0 è quello che fa tesoro di queste esperienze e le rilancia. Da Occhiuto a Zaia». Poco spazio, in quest’area, invece per Vannacci: «Lui e altri estremisti di destra sono soggetti che hanno diritto e legittimità a vivere nell’arco costituzionale, ma sono fuori dal disegno di governo e governabilità».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Forza Italia
Giorgio Mulè
liberale
Luca Zaia
ROBERTO OCCHIUTO
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x