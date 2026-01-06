Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:41
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

l’allarme

Notte dell’Epifania di fuoco nella Sibaritide: in fiamme le auto di due braccianti

Non sembrano esserci dubbi sulla matrice dolosa dei due roghi

Pubblicato il: 06/01/2026 – 12:41
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Notte dell’Epifania di fuoco nella Sibaritide: in fiamme le auto di due braccianti

CORIGLIANO ROSSANO Una notte dell’Epifania di fuoco nella Sibaritide. Due incendi dolosi, a distanza di poche ore l’uno dall’altro, hanno distrutto due autovetture utilizzate da lavoratori stranieri impiegati come braccianti agricoli. Lo riferisce l’”Eco dello Jonio”. Il primo rogo si è sviluppato attorno alle ore 2:00 a Rossano, in via Sannio, località Frasso, dove le fiamme hanno avvolto un’autovettura a sette posti. Il secondo episodio si è verificato intorno alle ore 4:00, questa volta a Cantinella, nell’area urbana di Corigliano, dove è stato incendiato un veicolo a nove posti. Entrambe i mezzi sarebbero di proprietà di cittadini di origine pakistana, lavoratori stagionali che in questo periodo operano nei campi del territorio. Secondo i primi accertamenti, la natura dolosa dei due incendi non lascerebbe dubbi. Sul posto sono intervenute tempestivamente le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nelle attività investigative, sotto l’attento monitoraggio della Procura della Repubblica di Castrovillari, per ricostruire dinamica e movente, mentre le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza le aree interessate, evitando ulteriori danni.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
auto in fiamme
auto incendiate
BRACCIANTI
INCENDIO AUTO
Rilevanti
SIBARITIDE
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x