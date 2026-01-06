Notte dell’Epifania di fuoco nella Sibaritide: in fiamme le auto di due braccianti

l’allarme

CORIGLIANO ROSSANO Una notte dell’Epifania di fuoco nella Sibaritide. Due incendi dolosi, a distanza di poche ore l’uno dall’altro, hanno distrutto due autovetture utilizzate da lavoratori stranieri impiegati come braccianti agricoli. Lo riferisce l’”Eco dello Jonio”. Il primo rogo si è sviluppato attorno alle ore 2:00 a Rossano, in via Sannio, località Frasso, dove le fiamme hanno avvolto un’autovettura a sette posti. Il secondo episodio si è verificato intorno alle ore 4:00, questa volta a Cantinella, nell’area urbana di Corigliano, dove è stato incendiato un veicolo a nove posti. Entrambe i mezzi sarebbero di proprietà di cittadini di origine pakistana, lavoratori stagionali che in questo periodo operano nei campi del territorio. Secondo i primi accertamenti, la natura dolosa dei due incendi non lascerebbe dubbi. Sul posto sono intervenute tempestivamente le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nelle attività investigative, sotto l’attento monitoraggio della Procura della Repubblica di Castrovillari, per ricostruire dinamica e movente, mentre le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza le aree interessate, evitando ulteriori danni.

