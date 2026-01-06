Omicidio Chindamo, il fratello Vincenzo: «Racconterò di chi ha scelto di esserci e di chi si è nascosto»

sete di giustizia

LAMEZIA TERME «Era la mattina del 6 maggio 2016 e qualcuno ha provato a mettere a tacere Maria e una parte della nostra libertà. Domani, in Tribunale, davanti alla Corte d’Assise di Catanzaro, racconterò come il silenzio non stia avendo la meglio. Racconterò di ciò che è successo dopo quel 6 maggio, di chi ha scelto di esserci e di chi si è nascosto… o ci prova ancora». Così su facebook Vincenzo Chindamo, con riferimento al processo che vede alla sbarra il presunto responsabile dell’omicidio della sorella Maria Chindamo, di scena al tribunale di Catanzaro: l’ultima udienza è stata lo scorso 18 dicembre. (redazione@corrierecal.it)

