Scontro tra veicoli, un morto e due feriti nella notte

il sinistro

TORINO Grave incidente stradale nella notte a Ivrea, in provincia di Torino. Poco dopo la mezzanotte il 118 di Azienda Zero è intervenuto sul terzo ponte, dove si è verificato uno scontro che ha coinvolto più veicoli. Nel sinistro ha perso la vita un uomo di 51 anni. L’équipe delle ambulanze ha inoltre soccorso altre due persone rimaste ferite, entrambe trasportate in ospedale in codice giallo. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.