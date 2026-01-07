Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:33
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il sinistro

Scontro tra veicoli, un morto e due feriti nella notte

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente

Pubblicato il: 07/01/2026 – 8:39
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Scontro tra veicoli, un morto e due feriti nella notte

TORINO Grave incidente stradale nella notte a Ivrea, in provincia di Torino. Poco dopo la mezzanotte il 118 di Azienda Zero è intervenuto sul terzo ponte, dove si è verificato uno scontro che ha coinvolto più veicoli. Nel sinistro ha perso la vita un uomo di 51 anni. L’équipe delle ambulanze ha inoltre soccorso altre due persone rimaste ferite, entrambe trasportate in ospedale in codice giallo. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. 

Argomenti
incidente ivrea
incidente mortale ivrea
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x