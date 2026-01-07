Si è spento monsignor Graziani, fu arcivescovo di Cassano e Crotone

Il cordoglio

Si è spento nella mattinata di oggi, nella sua casa di Calopezzati, Domenico Graziani, già arcivescovo di Crotone-Santa Severina. Il presule avrebbe compiuto 82 anni il prossimo maggio. «Monsignor Graziani – si legge in una nota dell’arcidiocesi – lascia con la sua dipartita non solo un profondo rammarico, ma anche un segno indelebile nel cuore di chi, per svariate ragioni, lo ha conosciuto nelle vesti di pastore vicino al popolo, docente, fine teologo e biblista. L’ampiezza dei suoi interessi e la vivacità culturale che emergeva dalle sue omelie hanno costituito un tratto fondamentale, sicuramente difficile da dimenticare».

Ordinato presbitero il 5 gennaio 1968 nella cattedrale di Santa Severina da monsignor Federici, Graziani ha svolto numerosi incarichi di docenza in ambito dogmatico e biblico: presso il seminario teologico “San Pio X” di Catanzaro, alla Certosa di Serra San Bruno come maestro di Teologia, e anche all’estero, in Albania, a Scutari. La chiamata all’episcopato arrivò nell’estate del 1999: eletto vescovo il 21 agosto, fu consacrato nella cattedrale di Crotone il 10 ottobre dello stesso anno, facendo poi ingresso nella diocesi di Cassano all’Ionio il 30 ottobre. Il 21 novembre 2006 venne nominato arcivescovo di Crotone-Santa Severina, assumendo il possesso canonico il 14 gennaio 2007. Per dodici anni ha guidato la diocesi pitagorica, ricoprendo anche ruoli di rilievo regionale, tra cui responsabile per la pastorale del lavoro della Conferenza episcopale calabra e moderatore dell’Istituto teologico calabro. Particolare attenzione ha dedicato alla formazione culturale dei giovani, promuovendo due iniziative significative nel periodo crotonese: la fondazione del liceo paritario “Benedetto XVI” e la creazione di un polo distaccato dell’Università LUMSA, entrambi a Crotone. Il 23 maggio 2019, al compimento del 75° anno di età, monsignor Graziani presentò le dimissioni dal ministero episcopale a Papa Francesco.