Fai Cisl Magna Grecia, accordo con gruppo Callipo per un buono benzina da 950 euro a tutti i collaboratori

il bonus

VIBO VALENTIA L’accordo sottoscritto dalla FAI CISL Magna Grecia con il Gruppo Callipo, che prevede l’erogazione di un premio del valore di 950 euro in buoni benzina destinato a oltre 400 collaboratori del Gruppo, si inserisce nel solco di un percorso di relazioni industriali consolidate e di una serie di iniziative sviluppate negli anni per favorire il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie. Un sistema di welfare aziendale articolato, che comprende premi di produttività, convenzioni e prestiti agevolati, numerosi benefit per l’assistenza sanitaria, bonus nido e asilo e il sostegno alle attività sportive per i figli dei dipendenti. Per Stefano Lucia, segretario generale FAI CISL Magna Grecia, «questa iniziativa è il frutto di un confronto sindacale positivo che da anni portiamo avanti con il Gruppo Callipo, orientato alla valorizzazione del capitale umano come elemento centrale per lo sviluppo aziendale». «L’accordo sottoscritto con il Gruppo Callipo – commenta Daniele Gualtieri, Segretario generale CISL Magna Grecia – conferma un modello di relazioni industriali solido e consolidato nel tempo, fondato sul dialogo e sulla partecipazione. È una scelta che riconosce concretamente l’impegno dei lavoratori, rafforzandone il senso di appartenenza, e si inserisce in un percorso di attenzione al welfare aziendale che contribuisce a migliorare il benessere delle famiglie, facendo crescere al tempo stesso la produttività e la competitività dell’impresa». Per il segretario generale FAI CISL Calabria Francesco Fortunato «iniziative come questa rappresentano un esempio positivo di attenzione al welfare aziendale che auspichiamo possa essere sempre più diffuso nel sistema produttivo calabrese».

«Il contesto economico nazionale, caratterizzato negli ultimi anni da una marcata dinamica inflazionistica, ha determinato una significativa riduzione del potere d’acquisto delle famiglie, con inevitabili ripercussioni su tutto il territorio. In considerazione di questo scenario abbiamo deciso, come facciamo ormai da molti anni, di riconoscere un premio quale misura concreta di sostegno e di attenzione nei confronti di tutti i nostri collaboratori. Voglio esprimere, inoltre, un apprezzamento alla FAI CISL, presente oggi in sede, per la sottoscrizione del nuovo accordo, espressione di un dialogo costruttivo e continuativo che da anni contraddistingue le relazioni sindacali, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli», dichiara Pippo Callipo, Presidente del C.d.A del Gruppo Callipo.