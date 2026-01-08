Arresto Scornaienchi, Ferro: «Vittoria dello Stato»

le reazioni

COSENZA La cattura del latitante Giuseppe Scornaienchi nelle campagne di Cetraro, nel Cosentino, ha suscitato una serie di reazioni positive da parte delle istituzioni e dei rappresentanti politici, sottolineando l’importanza dell’operazione per la lotta alla criminalità organizzata in Calabria. L’arresto, frutto di un’attività investigativa complessa e coordinata tra diverse forze dell’ordine, è stato definito un «importante successo» e una «vittoria dello Stato» da chi ha seguito da vicino le indagini e il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

A intervenire per prima è stata presidente della commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, che in una nota ha dichiarato: «L’operazione condotta in Calabria che ha portato all’arresto del latitante Giuseppe Scornaienchi rappresenta un importante successo nella lotta alla criminalità organizzata e un esempio concreto dell’efficacia della collaborazione tra le forze di polizia. L’attività investigativa è stata svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, in sinergia con il Comando Provinciale di Catanzaro, lo S.C.I.C.O. di Roma della Guardia di Finanza e i militari dello Squadrone Carabinieri Eliportato “Cacciatori di Calabria”, a conferma di una strategia condivisa e coordinata sul territorio. Un risultato di grande rilievo, reso possibile anche grazie al costante impegno e al coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, che ha consentito di assicurare alla giustizia un pericoloso latitante, infliggendo un duro colpo alla criminalità organizzata. Un sentito ringraziamento va a tutte le forze dell’ordine coinvolte per la professionalità, la dedizione e il senso dello Stato dimostrati».

Sulla stessa linea il deputato e sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, anch’egli di Fratelli d’Italia, che ha definito l’arresto «un’ennesima, importante vittoria dello Stato contro la criminalità organizzata calabrese». Delmastro ha sottolineato il ruolo dell’operazione interforze tra Carabinieri, Guardia di Finanza e Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, coordinata dalla Dda di Catanzaro, affermando: «Operazioni come questa dimostrano l’elevatissimo livello di professionalità, determinazione e capacità investigativa delle nostre Forze dell’Ordine, impegnate ogni giorno nel contrasto alla mafia. A tutte le donne e agli uomini che hanno contribuito a questo arresto va il mio più sentito ringraziamento. Lo Stato c’è, è presente e non arretra di un millimetro nella lotta alla criminalità organizzata».

Anche la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro ha voluto evidenziare il valore simbolico dell’operazione: «La cattura, nelle campagne di Cetraro, del latitante Giuseppe Scornaienchi rappresenta un risultato di grande rilievo nella lotta alla criminalità organizzata e un segnale chiaro della presenza forte e determinata dello Stato sul territorio». Ferro ha espresso «le mie congratulazioni agli investigatori del Gico della Guardia di Finanza di Catanzaro e dello Scico e del Reparto Operativo dei Carabinieri di Cosenza, e agli altri militari coinvolti nelle fasi investigative ed operative, per l’operazione condotta con professionalità e determinazione, che ha portato alla cattura del latitante. Un ringraziamento va alla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, guidata dal procuratore Salvatore Curcio, per il coordinamento investigativo e per il lavoro rigoroso e costante che sta producendo risultati concreti nel contrasto alle organizzazioni mafiose e alle loro articolazioni territoriali, restituendo sicurezza al territorio e fiducia ai cittadini onesti». (redazione@corrierecal.it)

