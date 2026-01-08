Catanzaro, sguardo al futuro e mercato in fermento: arriva Gatto dalla Reggina, Buso verso l’addio

i primi movimenti

CATANZARO Il Catanzaro continua a muoversi con attenzione sul mercato, alternando operazioni in prospettiva a valutazioni sulle uscite. La società giallorossa ha infatti ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo di Francesco Gatto, centrocampista classe 2007 proveniente dalla Reggina. Un innesto giovane, che conferma la volontà del club di investire su profili di talento da far crescere nel tempo. Parallelamente, si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile addio di Nicolò Buso. L’esterno offensivo, classe 2000, è finito nel mirino di Reggiana e Mantova, con il club emiliano che al momento appare in vantaggio nella corsa al giocatore. La situazione resta in evoluzione, ma una sua partenza nelle prossime settimane non è da escludere.

Sul fronte difensivo, il Catanzaro continua a monitorare la pista che conduce a Salim Diakité del Palermo. Il profilo del difensore piace per caratteristiche fisiche ed esperienza, anche se al momento non si registrano sviluppi decisivi.

Intanto l’entusiasmo della tifoseria non accenna a diminuire. In vista della delicata trasferta di sabato contro il Frosinone, attuale capolista, i biglietti del settore ospiti sono andati esauriti in pochissimo tempo. Superata quota mille presenze, si preannuncia l’ennesimo esodo giallorosso, a testimonianza di un legame sempre più forte tra squadra e pubblico. (redazione@corrierecal.it)

