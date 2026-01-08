Skip to main content

Pubblicato il: 08/01/2026 – 21:45
Il Venezuela libera il detenuto italiano Luigi Gasperin: speranza per Trentini

ROMA Il Venezuela avrebbe liberato almeno un italiano che era detenuto nelle carceri del paese. Si tratterebbe, secondo quanto si apprende da più fonti qualificate, dell’imprenditore settantenne Luigi Gasperin. Sull’eventuale liberazione di altri italiani, sempre secondo quanto si apprende, si attende il completamento delle procedure. Prudenza, attesa e nessuna dichiarazione. Al Lido di Venezia, casa della famiglia di Alberto Trentini, si attendono notizie dal Venezuela come in ogni giorno dei quasi 14 mesi che il cooperante italiano ha passato in carcere. Ai balconi di casa Trentini è ancora appeso lo striscione-appello “Alberto Trentini libero”, che ha accompagnato la lunga battaglia per non spegnere la luce sulla vicenda del 46enne. 

