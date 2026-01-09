Crotone, ecco il primo colpo in entrata: preso l’attaccante Energe

il mercato dei pitagorici

CROTONE Dopo gli addii di Berra, Ricci e Murano, il Crotone ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo dall’Az Picerno il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Energe.

L’attaccante campano, nato ad Afragola nel 2000, compirà 26 anni il prossimo 21 gennaio, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Napoli e negli ultimi 18 mesi ha indossato la maglia del Picerno dove si è messo in luce segnando 11 gol. Il neo calciatore pitagorico ha sottoscritto un contratto triennale con gli squali.

