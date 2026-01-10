Droga, arrestato l’attore Can Yaman

Dalla Turchia

L’attore turco Can Yaman, molto famoso in Italia come protagonista di alcune serie tv di successo tra cui Sandokan, e l’attrice Selen Gorguzel sono tra le sette persone fermate durante la notte in un’operazione antidroga a Istanbul che ha visto irruzioni in nove locali notturni. Can Yaman e Selen Gorguzel sono stati portati all’Istituto di medicina legale per essere sottoposti ad analisi del sangue, hanno riferito sabato fonti citate dai media turchi. L’indagine riguarda le accuse di “possesso di droghe o stimolanti per uso personale”, “agevolazione dell’uso di droghe” e “incoraggiamento di una persona alla prostituzione, facilitazione di tale pratica o mediazione o fornitura di un luogo per la prostituzione”.

Attore e modello, nato a Istanbul nel 1989, Can Yaman è noto per le sue interpretazioni in serie di successo. Tra il 2022 e il 2024 ha partecipato alla serie di Canale 5 Viola come il mare, nel ruolo dell’ispettore capo Francesco Demir. Nel 2025 è stato protagonista nella miniserie Il Turco e nella serie reboot della Rai Sandokan. In precedenza era apparso anche in un cameo nella serie Che Dio ci aiuti 6. (ANSA)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato