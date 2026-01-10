Reggio Calabria, inveisce contro la polizia locale per una multa: 22enne denunciato

l’intervento

REGGIO CALABRIA Violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale; sono questi i reati per i quali un ventiduenne reggino è stato denunciato dalla Polizia Locale. Il cittadino, contitolare di un esercizio pubblico, ha inveito nei confronti di una pattuglia di Polizia Locale che stava svolgendo la propria attività nel quartiere Santa Caterina. Secondo i primi accertamenti il soggetto avrebbe preteso, con modi poco urbani ed apostrofando i pubblici ufficiali in maniera scurrile, che non si procedesse a sanzionare un veicolo in sosta vietata, peraltro di una persona a lui estranea. In un primo momento si era opposto anche alla declinazione delle generalità avvenuta solo dopo l’arrivo di un’altra pattuglia a supporto. Dopo avere tentato di ostacolare le attività dei pubblici ufficiali, il soggetto è stato compiutamente identificato, e nella giornata di oggi invitato nella caserma Macheda-Marino. Qui, espletate le formalità di rito, denunciato all’autorità giudiziaria per i reati sopra indicati. Il comandante del corpo, colonnello Zucco, dopo aver espresso l’incondizionata solidarietà al personale oltraggiato, ha dichiarato che non saranno certo questi episodi a frenare l’attività della Polizia Locale che proseguirà, con rinnovato vigore, nella lotta ad ogni sacca di illegalità e degrado sul territorio comunale.