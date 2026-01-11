Can Yaman: «Tutto falso, da sempre la stampa turca è cattiva con me»

lo sfogo sui social

ROMA «Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità! Pero voi no! Per favore non fate anche voi l’errore di fare copy paste delle notizie che arrivano dal Bosforo». Così sui social l’attore turco Can Yaman, a Roma di ritorno dalla Turchia, dopo essere stato fermato e poi rilasciato a seguito di un’operazione del dipartimento anti droga di Istanbul. Sui social l’attore 37enne ha aggiunto: «Ma vi pare che vado in giro nei locali con delle sostanze in un periodo dove la polizia fa indagini a tappeto arrestando molte persone famose? Se fosse stato minimamente vero, non sarei stato rilasciato in così poco tempo e in grado di tornare in Italia il giorno dopo. Vi voglio bene».

