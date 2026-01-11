Mare in tempesta a Scilla, strade invase dall’acqua: paura per automobilisti e pedoni – VIDEO

il maltempo in calabria

REGGIO CALABRIA La violenta ondata di maltempo ieri ha colpito anche e soprattutto il Reggino, trasformando la serata in un susseguirsi di attimi di forte apprensione, soprattutto a Scilla. Il mare, agitato da venti intensi provenienti dal Tirreno, ha superato gli argini naturali e artificiali, riversandosi sulle strade e sorprendendo automobilisti e pedoni.

In prossimità dell’accesso al borgo di Chianalea, poco prima della galleria che conduce al porticciolo, diverse auto sono rimaste circondate dall’acqua mentre onde particolarmente alte si infrangevano sull’asfalto. Chi si trovava alla guida è stato costretto a fermarsi o a effettuare manovre improvvise per evitare di essere spinto dalla forza del mare. Scene simili si sono registrate anche lungo il lungomare, dove una persona è riuscita a sottrarsi al pericolo trovando riparo all’interno di un esercizio commerciale.

L’intero tratto costiero del basso Tirreno è stato interessato da condizioni meteo avverse, con raffiche di maestrale e mare molto mosso lungo la costa calabrese, dallo Stretto fino al versante settentrionale. A Scilla, l’azione delle onde ha cancellato la linea di separazione tra spiaggia e strada, sommergendo la Marina Grande e raggiungendo persino i veicoli in transito.



L’amministrazione comunale ha segnalato danni diffusi a infrastrutture e arredi urbani: marciapiedi compromessi, muretti lesionati, fontane danneggiate e accumuli di sabbia e detriti sulla carreggiata. Criticità sono state riscontrate anche nella frazione di Favazzina. Le squadre tecniche sono entrate in azione già nelle ore successive per garantire la sicurezza e avviare le prime operazioni di ripristino.

Nelle prossime giornate verrà effettuata una ricognizione più dettagliata per quantificare l’entità dei danni, mentre il Comune ha invitato i cittadini a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali e a prestare la massima attenzione, considerato che le condizioni del mare restano instabili anche nelle ore successive. (redazione@corrierecal.it)

Nel video le riprese di Carmelo Magenta, condivise sulla pagina Facebook Centro Meteo Calabria.

