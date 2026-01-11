Nuova scossa in Calabria: terremoto di magnitudo 3.2 nel Tirreno Cosentino

il sisma

COSENZA La Calabria torna a registrare attività sismica. nelle prime ore di oggi, alle 7:20, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha rilevato un terremoto di magnitudo 3.2 nella zona della Costa Calabra nord-occidentale, nel Tirreno Cosentino.

Secondo i dati forniti dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma, l’epicentro del sisma è stato individuato alle coordinate 39.1682 di latitudine e 15.7343 di longitudine, con un ipocentro profondo circa 280 km. La notevole profondità della scossa ha limitato la percezione del fenomeno tra la popolazione, nonostante la magnitudo significativa. Si tratta di un episodio isolato, avvenuto dopo la scossa di magnitudo 5.1 registrata ieri mattina al largo di Reggio Calabria. Al momento non sono stati segnalati danni a persone o edifici. L’INGV continua a monitorare costantemente l’area per eventuali ulteriori movimenti sismici.

