Spaccio di droga e detenzione illegale di armi, giovane arrestato a Crotone

l’operazione

CROTONE La Polizia di Stato ha dato esecuzione ieri all’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva di anni uno e mesi quattro nei confronti di un giovane crotonese poiché ritenuto responsabile dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti nonché di detenzione di armi presso la sua abitazione.

Nello specifico, il provvedimento trae origine da una precedente attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile nell’ambito della quale l’uomo, a seguito di perquisizione presso la sua abitazione, sita nel rione Fondo Gesù, è stato trovato in possesso di oltre 5 chili di sostanza stupefacente del tipo marijuana e di circa 140 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Nello stesso contesto, sono state rinvenute numerosi armi tra le quali 2 pistole tipo revolver, una pistola Beretta calibro 22 nonché una carabina semiautomatica e numerose munizioni di vario calibro.

Alla luce dei fatti accertati, l’Autorità Giudiziaria competente ha disposto la traduzione dell’uomo presso la locale Casa Circondariale.

L’operazione si inquadra in un più ampio servizio predisposto dalla Questura nel contrasto allo spaccio degli stupefacenti in linea con il Procuratore della Repubblica, Dottor Domenico Guarascio, il quale ha indirizzato le indagini volte a sgominare le organizzazioni criminali operanti sul territorio di questa provincia.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato