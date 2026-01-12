Asp Crotone, ufficiale la nomina del dg Graziano. De Salazar guiderà (anche) l’Asp di Cosenza

le scelte della gunta

CATANZARO “In relazione alla necessità di indicare una nuova guida per l’Asp di Crotone, dopo il trasferimento ad altra sede della commissaria straordinaria Monica Calamai, la Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente e commissario ad acta alla sanità, Roberto Occhiuto, ha nominato Antonello Graziano dirigente generale dell’Azienda sanitaria provinciale crotonese”. Lo riferisce una nota diffusa dalla Regione confermando le anticipazioni odierne del Corriere della Calabria. Con un altro atto deliberativo del presidente Occhiuto, Vitaliano De Salazar è stato nominato commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza. “Con la nomina di De Salazar – è specificato nella delibera -, che ricopre anche l’incarico di direttore generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, si intende attivare percorsi di rafforzamento dei servizi ospedalieri e garantire la continuità della gestione strategica delle due Aziende sanitarie, nell’ottica del perseguimento di obiettivi di tutela della salute e di assistenza sanitaria, attraverso un indirizzo unitario e coerente”.

