Cosenza, tanta personalità ma zero gol: all’Arechi è 0-0 tra rimpianti e sfortuna

SALERNO Il Cosenza torna da Salerno con un pareggio che lascia più di un rimpianto. All’Arechi finisce 0-0 contro la Salernitana, al termine di una gara intensa e spesso nervosa, nella quale i rossoblù hanno mostrato personalità, qualità di gioco e una buona organizzazione, soprattutto nella prima metà di gara. Buscè schiera una squadra propositiva, capace di gestire il pallone con maggiore lucidità rispetto ai padroni di casa. Il possesso del Cosenza è ordinato ed efficace, anche se tradurlo in conclusioni pulite non è semplice contro una Salernitana attenta e aggressiva. I Lupi, però, danno la sensazione di poter colpire da un momento all’altro: Garritano trova addirittura il gol con una splendida conclusione sotto l’incrocio, ma l’azione viene fermata per una posizione irregolare di Emmausso. Poco dopo arriva un altro episodio amaro: Florenzi lascia partire un tiro magnifico da fuori area che si infila sotto l’incrocio, ma anche in questo caso il Var annulla tutto per un precedente fuorigioco. La partita si incattivisce con il passare dei minuti e nel finale di primo tempo succede di tutto. La Salernitana ottiene un calcio di rigore al 44′ per una trattenuta in area, ma dopo una lunga revisione al Var il penalty viene confermato. Dal dischetto Ferrari calcia però in modo prevedibile e Vettorel intuisce, respingendo senza difficoltà e tenendo il risultato in equilibrio. Un episodio che fotografa bene il primo tempo: Cosenza più brillante, Salernitana più nervosa. La ripresa si apre con una tegola pesantissima per i rossoblù: Florenzi è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema muscolare e lascia il campo: una perdita che spegne parte della spinta offensiva e della qualità tra le linee. Nonostante ciò, il Cosenza continua a crederci e costruisce l’occasione più clamorosa dell’incontro al 64’: Kouan si presenta solo davanti al portiere, calcia in diagonale e colpisce il palo, con la difesa campana che poi riesce a spazzare via il pallone. Un episodio che grida vendetta. Nel finale entrambe le squadre provano a rompere l’equilibrio, ma senza lucidità. La Salernitana si affida alle accelerazioni di Achik, il Cosenza risponde con i cambi e con grande attenzione difensiva. Tanta intensità, qualche errore di troppo e diversi cartellini gialli accompagnano gli ultimi minuti, fino al triplice fischio che sancisce lo 0-0. Resta il rammarico per il Cosenza, che avrebbe meritato qualcosa in più per quanto mostrato, soprattutto nei primi 45 minuti. Tra gol annullati, l’infortunio di Florenzi e il palo di Kouan, la fortuna non ha sorriso ai Lupi. Con il pareggio i Lupi mantengono otto punti di svantaggio sulle capoliste Benevento e Catania. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Berra, Capomaggio, Matino; Longobardi, Tascone, De Boer (22′ st Liguori), Carriero, Villa; Ferrari (22′ st Ferraris), Achik. A disp.: Brancolini, Cevers, Knezovic, Quirini, Ubani, Anastasio, Iervolino, Di Vico, Boncori. All.: Raffaele.

COSENZA (4-3-3): Vettorel; Cannavò, Dametto, Caporale, D’Orazio; Kouan, Garritano, Ciotti; Ricciardi (39′ st Ferrara), Emmausso (35′ st Beretta), Florenzi (10′ st Ba). A disp.: Pompei, Le Rose, Barone, Contiero, Dalle Mura, Contiliano, Ragone, Achour, Rocco, Mazzolla. All.: Buscé

ARBITRO: Poli di Verona

NOTE. Spettatori: 9007. Ammoniti: Villa (S), Caporale (C), Carriero (S), Matino (S), Kouan (C), Cannavò (C). Angoli: 5-2. Recupero: 3′ pt – 4′ st.

