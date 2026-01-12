Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:50
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Il fatto

Perde il controllo dell’auto e si ribalta: ferita un’anziana nel Cosentino

Il sinistro è avvenuto lungo la strada provinciale SP64 a Carpanzano

Pubblicato il: 12/01/2026 – 13:30
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Perde il controllo dell’auto e si ribalta: ferita un’anziana nel Cosentino

Attorno alle ore 11 di questa mattina i Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza sono intervenuti nel comune di Carpanzano, lungo la strada provinciale SP64, per un incidente stradale. Nel sinistro è rimasto coinvolto un solo veicolo, una Fiat Punto condotta da una donna di circa 70 anni che, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, ribaltandosi su un lato. La conducente è stata estratta dall’abitacolo dal personale dei Vigili del Fuoco e successivamente affidata alle cure del servizio di emergenza SUEM. La donna è stata quindi trasportata all’ospedale di Cosenza per ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Carpanzano per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
auto si ribalta nel cosentino
ferita un’anziana
Importanti
incidente carpanzano
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x