Risanamento ambientale, dalla Regione 6 milioni per 32 Comuni – ELENCO

il bando

CATANZARO Oltre 6 milioni di euro per sostenere i comuni calabresi nel recupero di aree degradate e per la bonifica degli spazi pubblici deturpati da fenomeni di abbandono di rifiuti. È quanto prevede l’avviso pubblico per il finanziamento di interventi di ripristino, recupero e riqualificazione ambientale promosso dalla Regione Calabria, attraverso il dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità urbana, al fine di sostenere l’opera di rigenerazione ambientale sul territorio regionale. La Regione Calabria ha pubblicato gli esiti dell’avviso dei beneficiari: n tutto 32 comuni (in basso l’elenco). Il bando prevedeva, in particolare, due tipologie di intervento: ripristino ambientale delle aree demaniali lungo i corsi d’acqua interessati dall’abbandono di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi (con una dotazione di oltre 3milioni 950mila euro); recupero e riqualificazione di aree pubbliche degradate, con interventi di rimozione dei rifiuti e opere di riqualificazione ambientale (con una dotazione di 2milioni 200mila euro). Le spese coperte dai contributi sono quelle strettamente necessarie per i lavori, le operazioni di rimozione dei rifiuti e le spese tecniche, con un contributo che varierà tra 100 e 200mila euro per ciascun progetto. (redazione@corrierecal.it)

I Comuni beneficiari

Melissa (tip. A)

Montauro (tip. A)

Zagarise (tip. A)

Bova Marina (tip. A)

Montepaone (tip. A)

Borgia (tip. A)

Francavilla Angitola (tip. A)

Catanzaro (tip. A)

Mesoraca (tip. A)

Rocca Imperiale (tip. A)

Amendolara (tip. A)

Nocera Terinese (tip. A)

Diamante (tip. A)

Rocca di Neto (tip. A)

Locri (tip. A)

Gasperina (tip. A)

Brancaleone (tip. A)

Davoli (tip. A)

Stalettì (tip. A)

Sant’Ilario dello Ionio (tip. A)

Belvedere Marittimo (tip. A)

Vibo Valentia (tip. B)

Amantea (tip. B)

Belcastro (tip. B)

Lamezia Terme (tip. B)

Gioia Tauro (tip. B)

Botricello (tip. B)

Scalea (tip. B)

Briatico (tip. B)

Siderno (tip. B)

Praia a Mare (tip. B)

Rende (tip. B)

