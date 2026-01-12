Salernitana-Cosenza vale doppio: tra rivalità, polemiche e nuovi innesti – PROBABILI FORMAZIONI

stasera in campo

COSENZA Una rivalità storica, un match dal sapore sempre particolare e un momento della stagione già cruciale: stasera alle 20.30 l’Arechi ospiterà il confronto tra Cosenza e Salernitana, valido per la seconda giornata di ritorno del girone C di serie C. Due squadre reduci dalla retrocessione dalla serie B, entrambe potenzialmente in corsa per il ritorno tra i cadetti, ma entrambe segnate da recenti battute d’arresto: la Salernitana è caduta a Siracusa, il Cosenza ha perso in casa contro il Monopoli. Due ko inattesi che hanno fatto scivolare entrambe lontano dalla vetta e reso la sfida di questa sera un vero e proprio spartiacque per il proseguo della stagione. Dopo il pareggio del Benevento a Caserta, una vittoria stasera avvicinerebbe una delle due sfidanti alla vetta, distante sette punti per i granata e nove per i Lupi.

Il botta e risposta Lupo-Buscè

Non sono mancati i motivi di discussione durante la settimana: l’ex direttore sportivo del Cosenza, Fabio Lupo, ha dichiarato al quotidiano La Città di Salerno che il tecnico rossoblù Antonio Buscè, scelta della scorsa estate, non si sarebbe comportato correttamente con lui. Replica pronta del tecnico in conferenza stampa: «Sono rimasto stupito da questa dichiarazione, anche perché poi siamo a gennaio». Buscè ha aggiunto di non voler dare troppa importanza alle parole altrui: «Ci soffermiamo su cose che contano zero per me». E ha esortato a evitare dichiarazioni che rischiano di ledere l’immagine della società e creare squilibri nel gruppo.

Langella squalificato, dentro Emmausso e Ciotti



Sul fronte tecnico, il Cosenza, com’è noto, può contare su un nuovo rinforzo in organico: Racine Ba, pronto a dare respiro a Garritano, Kouan e Langella. Quest’ultimo stasera non sarà disponibile per squalifica, insieme a Mazzocchi, Cimino e Kourfalidis. Qualche acciaccato dovrà far riflettere Buscè sulle scelte, ma la linea iniziale dovrebbe vedere Contiliano sostituire Langella in mezzo al campo. Possibile che gli altri nuovi arrivi Ciotti ed Emmausso partano dal primo minuto: il primo sulla corsia destra della difesa, il secondo in attacco.

Diversa la situazione in casa Salernitana: fuori Arena, Golemic, Cabianca e Inglese, mentre dovrebbero scendere in campo Berra, Matino e Anastasio.

A differenza delle partite casalinghe del Cosenza, dove persiste la protesta dei tifosi, questa trasferta vedrà una nutrita rappresentanza di supporter rossoblù al seguito della squadra. Per loro, indicazioni precise: uscita autostradale consigliata Campagna Est e accompagnamento dalle ore 18.30 al parcheggio del settore ospiti dello stadio Arechi. La partita sarà trasmessa in diretta Tv su Rai Sport. (f.v.)





Le probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Matino, Anastasio, Berra; Tascone, Capomaggio, Carriero, De Boer, Iervolino; Ferraris, Achik. All.: Raffaele.

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Ciotti, Dametto, Caporale, Ferrara; Kouan, Garritano, Contiliano; Ricciardi, Florenzi; Emmausso. All.: Buscè.

