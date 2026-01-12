Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 7:09
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la svolta

Venezuela, liberati Alberto Trentini e Mario Burlò

Meloni: «L’aereo per riportarli a casa è già partito»

Pubblicato il: 12/01/2026 – 7:09
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Venezuela, liberati Alberto Trentini e Mario Burlò

«Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’ambasciata d’Italia a Caracas». Lo ha annunciato stamattina il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. «Lo ho appena comunicato al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha sempre seguito la vicenda in prima persona», continua Tajani in un post pubblicato sul suo account X. «Ho parlato con i nostri due connazionali, che sono in buone condizioni. Presto rientreranno in Italia. La loro liberazione è un forte segnale da parte della presidente ad interim Delcy Rodriguez che il governo italiano apprezza molto», conclude il ministro degli Esteri. 

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
alberto trentini
antonio tajani
liberi venezuela
mario burlò
Top
VENEZUELA
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x