Crotone, stop alla bonifica del Sin: trovati nuovi rifiuti radioattivi
Eni Rewind avrebbe deciso di sospendere le attività e scrivere alla Prefettura sollecitando la convocazione di un tavolo
CROTONE Una brusca frenata alle operazioni di bonifica del Sin di Crotone. Quello che doveva essere il percorso verso la riqualificazione ambientale dell’area, ha subìto un arresto significativo a causa di nuovi ritrovamenti. Secondo quanto scritto da Gazzetta del Sud, nell’area della discarica a mare dell’ex stabilimento industriale Pertusola-Armeria, la società Eni Rewind, incaricata delle operazioni e titolare dei siti, avrebbe individuato la presenza di rifiuti radioattivi di tipo Tenorm in punti dove i rilievi preliminari non ne avevano previsto l’esistenza. La società avrebbe quindi deciso di sospendere le attività che erano state avviate ufficialmente il 16 giugno 2025 e di scrivere alla Prefettura sollecitando la convocazione di un tavolo.
