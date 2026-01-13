Telesud in liquidazione, giornalisti e tecnici informati su WhatsApp

La situazione

Rientrati al lavoro dopo le ferie forzate imposte dall’editore Valerio Antonini, patron delle squadre di basket e calcio a Trapani, giornalisti e tecnici hanno trovato la redazione di Telesud senza corrente elettrica. Ne dà notizia l’Assostampa di Trapani. Attraverso un messaggio WhatsApp i dipendenti sono stati informati che “è in fase di definizione la messa in liquidazione della società”. Lo scorso 8 gennaio, il sindacato provinciale dei giornalisti aveva chiesto via pec alla direzione generale dell’emittente televisiva e all’Ispettorato territoriale del lavoro “chiarimenti sui ritardi degli emolumenti e sul futuro dei lavoratori” e un incontro prima del rientro dalle ferie senza ottenere alcuna risposta dalla società. L’ispettorato invece ha interessato il centro per l’impiego di Trapani, “per valutazioni proprie”. “Così scompare anche l’unica tv locale della città, un malinconico parallelismo con quanto sta accadendo anche nelle altre attività di Valerio Antonini, che ricordiamo, è stato insignito della cittadinanza onoraria di Trapani” si legge in una nota dell’Assostampa che “resta vicina ai colleghi di Telesud per tutte le tutele del caso, anche legali. “Questa vicenda sarà uno dei punti dell’ordine del giorno dell’assemblea provinciale del sindacato che si terrà sabato prossimo nelle sede sociale”, conclude la nota. (ANSA)

