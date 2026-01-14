i messaggi

CATANZARO Lutto per l’assessore regionale Filippo Mancuso. È venuta a mancare Nunzia Mancuso, madre dell’assessore regionale Filippo Mancuso. La notizia della scomparsa ha suscitato cordoglio e partecipazione nel mondo istituzionale e politico calabrese. La camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria Elysium. Le esequie si terranno domani pomeriggio, alle ore 15.30, nella chiesa di Sant’Anna, a Fortuna. All’assessore Mancuso e ai suoi familiari giungano le più sentite condoglianze e la sincera vicinanza in questo momento di grande dolore del Direttore Paola Militano e dalla redazione del Corriere della Calabria.

Il messaggio del governatore

«A nome della Giunta regionale della Calabria, desidero esprimere il più sincero e profondo cordoglio al vice presidente Filippo Mancuso per la scomparsa della sua amata madre.

In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va a lui e alla sua famiglia, con la speranza che possano trovare conforto nell’affetto di chi li circonda». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Il cordoglio di Salvatore Cirillo

Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, a nome dell’intera Assemblea legislativa, esprime profondo cordoglio per la scomparsa della madre del Vicepresidente della Giunta regionale, Filippo Mancuso. «In questo momento di grande dolore – afferma Cirillo – desidero far giungere a Filippo Mancuso, ai suoi familiari e ai suoi cari la vicinanza mia personale e di tutto il Consiglio regionale della Calabria, unendoci al loro lutto con sentimenti di sincera partecipazione e rispetto».

