Catanzaro, venerdì senz’acqua per guasto Sorical e scuole chiuse: ecco quali – L’ELENCO
Domani 16 gennaio sospensione del servizio idrico e intervento urgente sulla condotta Alli-Santa Domenica
CATANZARO L’ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili ha ricevuto comunicazione da Sorical che si è reso necessario effettuare un intervento urgente nella condotta adduttrice dell’impianto di Alli-Santa Domenica, per consentire la riparazione di una perdita riscontrata lungo la rete e ottimizzare la distribuzione.
I quartieri a secco
Il servizio di erogazione idrica sarà sospeso a partire dalla tarda serata di giovedì 15 gennaio fino al pomeriggio di venerdì 16 gennaio nelle seguenti zone:
Quartiere Gagliano, Petrosa, Madonna del Pozzo, Santa Lucia;
Quartiere Mater Domini e via Campanella, Quartiere Sant’Antonio;
Quartiere Siano Chalet, via dei tulipani, Quartiere Santo Janni;
Quartiere Catanzaro Nord da via Luigi Rossi a via Indipendenza, da via Cortese a San Leonardo, via Schipani;
Catanzaro centro da via Indipendenza, Corso Mazzini, via Acri, via Normanni, Bellavista, Porta Marina;
Fondachello, Samà, viale dei Bizantini, Sala, via Conti Falluc;
Campagnella, Parco dei Principi;
Via Molè, via Lucrezia della Valle, Germaneto.
Le scuole chiuse venerdì 16 gennaio
Pertanto è stata disposta la chiusura delle seguenti scuole con sospensione di ogni attività, didattica ed extra didattica, per venerdì 16 gennaio.
Elenco scuole comunali
Ic Mater Domini – Ic Nord Est- Manzoni
- Campanella Ic Materdomini – scuola dell’infanzia e scuola primaria – viale T. Campanella,125
- Giorgio Gaber Ic Materdomi – scuola dell’infanzia e scuola primaria
- Cavita Ic Materdomini – scuola dell’infanzia – via Barlaam da Seminara
- Dominianni – Ic Materdomini – scuola dell’infanzia -via Orti
- M. De lorenzo Ic Materdomini – scuola primaria – via Orti
- A .Giglio – scuola primaria – via Gravina
- Materdomini – scuola secondaria di primo grado – plesso “Lampasi” via A. Frangipane
- Materdomini – scuola secondaria di primo grado – plesso “Lampasi” via Orti
- Siano nord- scuola dell’infanzia – via Ferdinandea 6
- Siano nord – scuola primaria – via Regina Madre
- Siano sud – scuola primaria – via Ferdinandea
- Siano – scuola secondaria di primo grado – via Ferdinandea
Ic Patari – Rodari – Pascoli – Aldisio
- Catanzaro Aldisio Ic – scuola dell’infanzia e scuola primaria – via De Gasperi n. 4
- Catanzaro Laura D’Errico – scuola dell’infanzia e scuola primaria – viale De Filippis
- Catanzaro “G. Pascoli” – secondaria di primo grado – via Mario Greco,31
- Rodari – scuola dell’infanzia e scuola primaria -via Broussard n. 3
- Gagliardi – scuola dell’infanzia – via Carbonari- Stadio
- Gagliardi – scuola primaria – via Mottola D’amato
- G.Patari – scuola secondaria di primo grado – via Daniele, 17
Convitto Galluppi
- Fontana Vecchia – scuola materna – via Fontana Vecchia
- Catanzaro Carbone – scuola materna – Corso Mazzini 51
- Piano Casa – scuola materna – via Mattia Preti
- Galluppi – scuola primaria – Corso Mazzini, 51
- Maddalena – scuola primaria – Corso Mazzini, 51
- Piano Casa – scuola primaria – via U. Boccioni
- Scuola secondaria di primo grado – Corso Mazzini, 51
Ic Catanzaro Sala S. Maria Milani – Preti
- Scuola dell’infanzia Santo Ianni – contrada Santo Janni, 68
- Scuola dell’infanzia Samà – via D.M. Pistoia
- Scuola dell’infanzia Campagnella – via L. Da Vinci
- Scuola dell’infanzia Sant’Anna – via Fiume Mesima
- Scuola dell’infanzia Cava – via Ancinale
- Scuola primaria Cava – via Ancinale
- Scuola primaria Fiume Neto – via Fiume Neto, 31
- Scuola primaria Samà – via Domenico Marincola Pistoia
- Scuola primaria Campagnella – via L. Da Vinci
- Scuola primaria Sant’Anna – via Fiume Mesima
- Scuola secondaria di primo grado – traversa degli Angioini
- Scuola dell’infanzia “Via XXVIII Ottobre” – via Monsignor Apa
- Scuola secondaria di primo grado – plesso “Mattia Preti” – via S. Michele
Ic Vivaldi
- Plesso Barone – Via Giangurgolo
Centro Provinciale Istruzione per Adulti di Catanzaro
Scuola infanzia “G.Pepe”
Elenco istituti provinciali
- Convitto nazionale “P. Galluppi” – sede Liceo classico
- IIS “Siciliani – De Nobili”
- IIS “V. Emanuele II – Chimirri”
- IIS “Grimaldi-Pacioli-Petrucci-Ferraris-Maresca” ad eccezione dei plessi Pacioli, Petrucci
- ITTS “E. Scalfaro”
- Polo didattico carcerario Casa circondariale “Ugo Caridi”
- Polo didattico carcerario Istituto penale per i minorenni.