15/01/2026
l’emergenza infinita

Catanzaro, venerdì senz’acqua per guasto Sorical e scuole chiuse: ecco quali – L’ELENCO

Domani 16 gennaio sospensione del servizio idrico e intervento urgente sulla condotta Alli-Santa Domenica

Pubblicato il: 15/01/2026 – 12:15
Catanzaro, venerdì senz’acqua per guasto Sorical e scuole chiuse: ecco quali – L’ELENCO

CATANZARO L’ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili ha ricevuto comunicazione da Sorical che si è reso necessario effettuare un intervento urgente nella condotta adduttrice dell’impianto di Alli-Santa Domenica, per consentire la riparazione di una perdita riscontrata lungo la rete e ottimizzare la distribuzione.

I quartieri a secco

Il servizio di erogazione idrica sarà sospeso a partire dalla tarda serata di giovedì 15 gennaio fino al pomeriggio di venerdì 16 gennaio nelle seguenti zone:

Quartiere Gagliano, Petrosa, Madonna del Pozzo, Santa Lucia;
Quartiere Mater Domini e via Campanella, Quartiere Sant’Antonio;
Quartiere Siano Chalet, via dei tulipani, Quartiere Santo Janni;
Quartiere Catanzaro Nord da via Luigi Rossi a via Indipendenza, da via Cortese a San Leonardo, via Schipani;
Catanzaro centro da via Indipendenza, Corso Mazzini, via Acri, via Normanni, Bellavista, Porta Marina;
Fondachello, Samà, viale dei Bizantini, Sala, via Conti Falluc;
Campagnella, Parco dei Principi;
Via Molè, via Lucrezia della Valle, Germaneto.

Le scuole chiuse venerdì 16 gennaio

Pertanto è stata disposta la chiusura delle seguenti scuole con sospensione di ogni attività, didattica ed extra didattica, per venerdì 16 gennaio.

Elenco scuole comunali

Ic Mater Domini – Ic Nord Est- Manzoni

  • Campanella Ic Materdomini – scuola dell’infanzia e scuola primaria – viale T. Campanella,125
  • Giorgio Gaber Ic Materdomi – scuola dell’infanzia e scuola primaria
  • Cavita Ic Materdomini – scuola dell’infanzia – via Barlaam da Seminara
  • Dominianni – Ic Materdomini – scuola dell’infanzia -via Orti
  • M. De lorenzo Ic Materdomini – scuola primaria – via Orti
  • A .Giglio – scuola primaria – via Gravina
  • Materdomini – scuola secondaria di primo grado – plesso “Lampasi” via A. Frangipane
  • Materdomini – scuola secondaria di primo grado – plesso “Lampasi” via Orti
  • Siano nord- scuola dell’infanzia – via Ferdinandea 6
  • Siano nord – scuola primaria – via Regina Madre
  • Siano sud – scuola primaria – via Ferdinandea
  • Siano – scuola secondaria di primo grado – via Ferdinandea

Ic Patari – Rodari – Pascoli – Aldisio

  • Catanzaro Aldisio Ic – scuola dell’infanzia e scuola primaria – via De Gasperi n. 4
  • Catanzaro Laura D’Errico – scuola dell’infanzia e scuola primaria – viale De Filippis
  • Catanzaro “G. Pascoli” – secondaria di primo grado – via Mario Greco,31 ­
  • Rodari – scuola dell’infanzia e scuola primaria -via Broussard n. 3
  • Gagliardi  – scuola dell’infanzia – via Carbonari- Stadio
  • Gagliardi  – scuola primaria – via Mottola D’amato
  • G.Patari  – scuola secondaria di primo grado –  via Daniele, 17

Convitto Galluppi

  • Fontana Vecchia – scuola materna – via Fontana Vecchia
  • Catanzaro Carbone – scuola materna – Corso Mazzini 51
  • Piano Casa  – scuola materna – via Mattia Preti
  • Galluppi – scuola primaria – Corso Mazzini, 51
  • Maddalena – scuola primaria – Corso Mazzini, 51
  • Piano Casa – scuola primaria – via U. Boccioni
  • Scuola secondaria di primo grado – Corso Mazzini, 51

Ic Catanzaro Sala S. Maria Milani – Preti

  • Scuola dell’infanzia Santo Ianni – contrada Santo Janni, 68
  • Scuola dell’infanzia Samà – via D.M. Pistoia
  • Scuola dell’infanzia Campagnella – via L. Da Vinci
  • Scuola dell’infanzia Sant’Anna – via Fiume Mesima
  • Scuola dell’infanzia Cava – via Ancinale
  • Scuola primaria Cava – via Ancinale
  • Scuola primaria Fiume Neto – via Fiume Neto, 31
  • Scuola primaria Samà – via Domenico Marincola Pistoia
  • Scuola primaria Campagnella – via L. Da Vinci
  • Scuola primaria Sant’Anna – via Fiume Mesima
  • Scuola secondaria di primo grado – traversa degli Angioini
  • Scuola dell’infanzia “Via XXVIII Ottobre” – via Monsignor Apa
  • Scuola secondaria di primo grado – plesso “Mattia Preti” – via S. Michele

Ic Vivaldi

  • Plesso Barone – Via Giangurgolo

Centro Provinciale Istruzione per Adulti di Catanzaro

Scuola infanzia “G.Pepe”

Elenco istituti provinciali

  • Convitto nazionale “P. Galluppi” – sede Liceo classico
  • IIS “Siciliani – De Nobili”
  • IIS “V. Emanuele II – Chimirri”
  • IIS “Grimaldi-Pacioli-Petrucci-Ferraris-Maresca” ad eccezione dei plessi Pacioli, Petrucci
  • ITTS “E. Scalfaro”
  • Polo didattico carcerario Casa circondariale “Ugo Caridi”
  • Polo didattico carcerario Istituto penale per i minorenni.
