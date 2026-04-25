Ritorno al passato nei Comuni vibonesi: tanti ex sindaci e solo 3 donne in campo su 29 candidati – NOMI

amministrative 2026

VIBO VALENTIA Come un ritorno al passato: sono diversi i volti noti che hanno deciso di tornare sulla scena politica vibonese in vista della prossima tornata elettorale del 24-25 maggio. Non solo, però sindaci uscenti: nelle liste dei 13 Comuni che andranno al voto anche new entry della politica e anche “vecchi” ritorni, come emerge dalle liste ufficializzate oggi. Ma l’elenco degli aspiranti sindaci restituisce a anche un preoccupante quadro riguardo la presenza “rosa” nei municipi vibonesi: solo 3 dei 29 candidati sono donne. Si tratta di Maria Budriesi e Maria Grazia Mazzotta, rispettivamente a Zaccanopoli e Vallelonga, cercano la riconferma, mentre dopo il tentativo alle scorse elezioni del Consiglio regionale Giusy Staropoli Calafati punta al Comune di Briatico. Al voto 13 centri della provincia vibonese, dall’entroterra alla costa: Serra San Bruno (6355 abitanti), Tropea (5911), Ricadi (4959), San Calogero (3942), Limbadi (3267), San Gregorio d’Ippona (2521), Maierato (2056), Monterosso Calabro (1548), Spilinga (1345), Vallelonga (719) e Zaccanopoli (673).

Il ritorno al passato

Sono elezioni segnate dal ritorno in campo di diversi ex sindaci: il caso più significativo è sicuramente Tropea, dove a sfidare l’outsider Antonio Piserà (già consigliere comunale) ci saranno ben due ex primi cittadini, Giovanni Macrì e Giuseppe Rodolico. A sostenere la lista RigeneriAmo Tropea di Piserà anche Nicola Morra, l’ex presidente della commissione parlamentare antimafia che – in caso di elezione – come già annunciato andrà a ricoprire il ruolo di assessore alla Legalità. Anche a San Calogero c’è una vecchia conoscenza della politica locale, con il ritorno di Nicola Brosio, già sindaco nel 2018 e nel 2015, che se la vedrà con l’uscente Giuseppe Maruca e Michele Maccarone. A Briatico prova a sparigliare le carte Costantino Massara, alla guida del Municipio briaticese nel 2002, contro Lidio Vallone e le due novità Francesco Arena e Giusy Staropoli Calafati. A concludere l’elenco dei grandi ritorno Egidio Servello, già tre volte in carica al Comune di Vallelonga, e Giuseppe Barilaro, che torna a candidarsi alle elezioni di Acquaro dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose e dopo aver “saltato” la tornata elettorale di novembre, quando non era stato raggiunto il quorum per l’elezione di Giuseppe Ferraro, unico candidato in campo.

I sindaci che cercano la riconferma

Tanti, invece, i sindaci uscenti che cercano continuità: a Monterosso Calabro Antonio Lampasi cerca addirittura il tris consecutivo e dovrà vedersela solo con la sfida del quorum essendo l’unico in pista. Stessa situazione a Spilinga, dove a correre da solo è Enzo Marasco con la lista dal nome emblematico “Spilinga unita”. Sperano nella riconferma anche Lidio Vallone a Briatico, Giuseppe Rizzello a Maierato, Pasquale Farfaglia a San Gregorio d’Ippona e Giuseppe Maruca a San Calogero.

Solo tre donne in corsa

Menzione speciale per le donne in corsa: nella categoria dei sindaci uscenti rientrano anche Maria Budriesi a Zaccanopoli e Maria Grazia Mazzotta a Vallelonga, quest’ultima eletta nel 2024 ma costretta a tornare al voto dalla caduta dell’amministrazione. Loro due, insieme a Calafati, rappresentano le sole tre donne su 29 candidati sindaci totali, un dato preoccupante insieme a quello relativo all’età: per giovani e donne si riducono gli spazi nella politica vibonese. Anche tra i candidati consiglieri la quota relativa alle donne è solo del 35% circa.

Tra i candidati consiglieri anche Nicola Morra e Gianfranco La Torre

Tutte liste civiche e nessun logo partitico, ma nelle liste dei candidati consiglieri appaiono anche vecchie conoscenze della politica calabrese. Compare, soprattutto, l’ex presidente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra, tra i nomi a sostegno di RigeneriAmo Tropea con Antonio Piserà sindaco. A Ricadi, la sfida è tra Locane e Mobrici: se il primo è sostenuto dall’ex vicepresidente della Provincia Nicola La Sorba, la lista del secondo è segnata dal ritorno in campo di Gianfranco La Torre, sindacalista ed ex vicesindaco di Ricadi. (ma.ru.)

Tutti i candidati sindaci ufficiali

Serra San Bruno: Alfredo Barillari, Vincenzo Damiani, Adriano Tassone

Tropea: Giovanni Macrì, Pino Rodolico, Antonio Piserà

Ricadi: Domenico Locane, Fabrizio Mobrici

San Calogero: Giuseppe Maruca, Nicola Brosio, Michele Maccarone

Briatico: Lidio Vallone, Francesco Arena, Costantino Massara, Giusy Staropoli Calafati

Limbadi: Costantino Luzza, Giovanni Muzzupappa, Nino Taverniti

San Gregorio d’Ippona: Pasquale Farfaglia, Alessandro Lacquaniti

Maierato: Giuseppe Rizzello, Alessandro Giuseppe Chirico

Monterosso Calabro: Antonio Lampasi

Spilinga: Enzo Marasco

Vallelonga: Egidio Servello, Maria Grazia Mazzotta

Zaccanopoli: Maria Budriesi, Francesco Grillo

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