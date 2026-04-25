Cerva, Tropea e il “caso” Acquaro: i Comuni al voto dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose

amministrative 2026

Negli anni recenti la Calabria ha consolidato il suo triste primato: è la regione con più enti sciolti per infiltrazioni mafiose. Da pendici della Sila fino all’Aspromonte reggino, passando per la Costa degli Dei e l’entroterra catanzarese: tutte le province calabresi sono state coinvolte da scandali politici che hanno portato prima alla commissione d’accesso antimafia, poi alla caduta del Consiglio comunale e al commissariamento prefettizio. Dall’istituzione della legge circa il 34% degli scioglimenti è avvenuto in Calabria: un segno tangibile della presenza radicata della ‘ndrangheta e dei tentativi di inquinare le istituzioni. Ma anche una norma ultimamente messa sempre più in discussione, ritenuta “arretrata” e poco incline alle misure alternative che potrebbero agevolare la stabilità dell’ente e, contemporaneamente, garantire il ripristino della legalità all’interno.

Cerva e Tropea

Anche in quest’ottica la tornata elettorale del prossimo 24-25 maggio sarà fondamentale in Calabria: tra i Comuni che tornano al voto anche Cerva e Tropea, i due attualmente sciolti per infiltrazioni mafiose. Il comune della Presila catanzarese è finito sotto i riflettori dell’antimafia in seguito all’inchiesta Karpanthos, che aveva fatto luce su presunti condizionamenti mafiosi alle elezioni del 2017, quando fu eletto il sindaco Fabrizio Rizzuti. Sciolto successivamente il 7 maggio 2024, Cerva torna al voto dopo 24 mesi di commissariamento e lo fa con un’unica lista civica guidata dalla candidata sindaca Sara Colistra. Ancora più delicata la situazione a Tropea: la Perla del Tirreno cerca stabilità dopo due scioglimenti nell’arco di 10 anni: prima quello del 2016 con la caduta dell’amministrazione a guida Giuseppe Rodolico, poi quello nel 2024 con sindaco Giovanni Macrì. Entrambi gli ex primi cittadini si presentano nuovamente come candidati (il terzo è Antonio Piserà): un caso più unico che raro come sottolineato nella prima puntata de L’altra Politica – Speciale Elezioni con ospiti proprio Rodolico e Macrì. Se il primo ha definito gli scioglimenti «una pagina negativa» per la città, il secondo ha criticato duramente la norma, definendola una «legge barbara», rivendicando il suo operato e iniziando una battaglia giudiziaria contro la decisione di sciogliere la sua amministrazione.

Il caso Acquaro

Ci sono poi i casi Acquaro e Platì: il arriva “indirettamente” da uno scioglimento per infiltrazioni mafiose con una tornata elettorale andata “a vuoto” che ha prolungato il commissariamento, il secondo dalla decadenza del proprio sindaco. Il comune vibonese è stato sciolto a settembre nel 2023 quando alla guida del Comune c’era Giuseppe Barilaro: come nel caso di Tropea, Barilaro – non dichiarato incandidabile – ha deciso di ricandidarsi dopo due anni di commissariamento. La città è rimasta senza sindaco anche dopo le elezioni di novembre: in quel caso a correre da solo fu Giuseppe Ferraro, dopo che la lista di Barilaro era stata respinta per errori nella documentazione presentata, ma a votare si presentò solo il 28% degli elettori, rendendo nulle le elezioni. La recente storia politica di Platì è invece segnata dalle “montagne russe” di Rosario Sergi: eletto nel 2016, poi di nuovo nel 2020. Nel mezzo uno scioglimento per infiltrazioni mafiose nel 2018, infine la decadenza nel 2025. Platì adesso torna al voto con tre i candidati: l’ex vicesindaco Giovanni Sarica, Francesco Pollifroni e Rosario Sergi. (ma.ru.)

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