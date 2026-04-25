Catanzaro, lo striscione e il silenzio della curva per Anna e i suoi figli

il dolore

CATANZARO Nel giorno di Catanzaro-Spezia, terminata 4-2 per i giallorossi e valsa la certezza del quinto posto in classifica, lo stadio “Ceravolo” ha vissuto soprattutto una giornata di dolore, silenzio e vicinanza collettiva.

La città e la tifoseria si sono infatti strette attorno alla tragica scomparsa di Anna Democrito e dei figli Giuseppe e Nicola, una vicenda che ha profondamente colpito la comunità nei giorni scorsi. Il calcio, in questo contesto, è rimasto inevitabilmente sullo sfondo. Prima della partita, la Curva Massimo Capraro ha esposto uno striscione che ha segnato l’intero pomeriggio dello stadio: “Insieme oltre il buio. Verso la luce. Riposate in pace. CMC”. Un messaggio semplice e diretto, carico di partecipazione e dolore condiviso, che ha rappresentato il filo conduttore della giornata.

Per i primi quindici minuti del match il “Ceravolo” è rimasto in un silenzio quasi irreale, con il pubblico unito in un momento di raccoglimento che ha coinvolto l’intero impianto. Solo successivamente sono partiti gli applausi spontanei di tutto lo stadio, come segno di vicinanza e rispetto. La partita, pur con il suo valore sportivo, è passata inevitabilmente in secondo piano rispetto a una giornata che il Catanzaro e la sua tifoseria hanno vissuto come un momento di comunità e partecipazione emotiva. (redazione@corrierecal.it)

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