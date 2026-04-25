A Palmi spunta Vannacci (via social), l’endorsement che anima la campagna

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PALMI A Palmi la campagna elettorale è già entrata nel vivo e, come spesso accade in politica, le alleanze si moltiplicano più velocemente dei manifesti affissi in città. A sfidare l’avvocato Francesco Cardone, attuale presidente del Consiglio comunale, sarà Giovanni Calabria, sostenuto da liste civiche di centrodestra e già forte di un dettaglio non trascurabile: il sostegno dichiarato di quattro ex sindaci della città.

Calabria, ex comandante della Stazione dei Carabinieri di Palmi, porta in campo una candidatura che punta su legalità, ascolto e partecipazione. Tre parole chiave semplici, riconoscibili e difficili da ignorare.

Nelle ultime ore, però, la sua corsa ha ricevuto anche un appoggio che ha aggiunto un tocco di colore (e forse anche di disciplina) alla competizione: quello di Futuro Nazionale, il partito del generale Roberto Vannacci. Un endorsement arrivato via social (come si può leggere nel post in basso), che ha inevitabilmente attirato curiosità, soprattutto considerando la carriera da ufficiale dello stesso Calabria. Insomma, tra divise e “rigore”, il dialogo sembra essere scattato in modo naturale.



Il partito ha salutato la candidatura parlando di energia, competenza e ascolto, descrivendo Calabria come un candidato vicino ai cittadini e capace di trasformare l’amministrazione in un “servizio”. Un concetto che, tradotto in linguaggio elettorale, suona un po’ come: meno carte e più presenza sul territorio.

Nel lungo messaggio di sostegno, il profilo del candidato viene tratteggiato come quello di un amministratore pragmatico, attento alle esigenze locali e pronto a costruire un programma condiviso. Dalla valorizzazione del territorio alle politiche sociali, passando per sviluppo economico e trasparenza, il programma sembra voler abbracciare un po’ tutto ciò che serve alla città.

Non manca l’enfasi sulla squadra, definita elemento centrale del progetto politico: competenze, entusiasmo e lavoro condiviso. Una formula che in campagna elettorale è un classico intramontabile, quasi quanto il “noi siamo diversi dagli altri”.



Sul piano politico, il partito di Vannacci punta da tempo a radicarsi anche in Calabria, dove – secondo quanto dichiarato nei mesi scorsi – cresce l’interesse verso il progetto. E Palmi, evidentemente, non vuole restare fuori dal radar.

Uno schema di attenzione politica che, peraltro, si inserisce in un contesto regionale dove il tema dell’espansione del partito e della raccolta di adesioni è già stato messo in evidenza nelle settimane scorse in occasione del primo evento calabrese a Rende, quando il responsabile per il Sud Roberto Sasso aveva parlato di circa 500 iscritti spontanei al portale del movimento e di un interesse in crescita sul territorio. Un segnale che, nelle intenzioni del partito, sembra trovare ora ulteriori conferme anche nel contesto palmese, anche alla luce del profilo professionale del candidato e del suo passato in divisa. (redazione@corrierecal.it)

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