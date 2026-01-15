Colpi ai bancomat nel Catanzarese, scatta il piano sicurezza: telecamere e vigilanza rafforzata

i provvedimenti

ROMA Si è svolto questa mattina a Catanzaro il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto, Castrese De Rosa, dopo i due colpi agli Atm di istituti di credito messi a segno da ignoti a Decollatura e a Vallefiorita. Presenti i vertici delle forze dell’ordine e i sindaci dei due comuni, Raffaella Perri e Salvatore Megna. «Abbiamo chiesto – ha spiegato De Rosa – il massimo sforzo per ampliare il sistema di videosorveglianza rendendo, inoltre, funzionanti quelli già presenti. I sindaci si sono impegnati ad agire in questo senso. Allo stesso tempo abbiamo potenziato al massimo livello l’attività di vigilanza e controllo in quell’area. Simili episodi erano già avvenuti in altre province della Calabria e anche in Basilicata. Chiaramente ci stiamo attrezzando per rendere difficile la vita ai criminali, agendo in via preventiva attraverso il sistema di videocamere e il controllo del territorio. Contestualmente firmeremo, a breve, un protocollo con Abi e con Ossif con l’obiettivo di rafforzare le misure di difesa passiva degli Atm. Si prevede l’adeguamento di questi impianti a sistemi di tecnologia avanzata». Per quanto riguarda le indagini in corso, volte a individuare gli autori dei due colpi agli istituti di credito, De Rosa ha chiarito: «Sono fiducioso che l’attività coordinata dall’autorità giudiziaria possa dare dei frutti compatibilmente con i tempi che le indagini richiedono». «Ci impegneremo ancor di più per una maggiore collaborazione con le forze dell’ordine ma anche potenziando il sistema di videosorveglianza», ha detto il sindaco di Vallefiorita Salvatore Megna. «In passato avevamo partecipato ai bandi per la videosorveglianza ma senza ottenere i finanziamenti perché il Comune ha un basso indice di criminalità. Investiremo adesso risorse di bilancio. Siamo soddisfatti, ringrazio sua eccellenza per averci coinvolto in questo comitato. Abbiamo avuto modo di incontrare – ha concluso – il comandante provinciale dei carabinieri Pellegrino che ci ha rassicurato su un maggior impegno delle forze dell’ordine nel controllo del territorio».

