Grave incidente sulla statale 18 nel tratto tra le province di Cosenza e Catanzaro

Più auto coinvolte, ci sono feriti. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni

Pubblicato il: 16/01/2026 – 22:07
AMANTEA Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada statale Tirrena SS 18, nel tratto a cavallo tra le due province di Cosenza e Catanzaro, nei pressi di Campora San Giovanni, frazione di Amantea (CS), e in particolare nelle vicinanze di un semaforo installato per regolare il traffico dopo il restringimento di carreggiata dovuto alle mareggiate che spesso interessano questo tratto di costa. Coinvolte più macchine, dalle prime notizie pare ci siano diversi feriti, due dei quali gravi. Il traffico è stato fermato in entrambe le direzioni (nella foto da fb la coda delle auto), nel lungo rettilineo che unisce Campora San Giovanni e Nocera Terinese. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 di Catanzaro con due ambulanze e i carabinieri della compagnia di Lamezia Terme, per ricostruire la dinamica dello scontro. (redazione@corrierecal.it)

